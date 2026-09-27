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Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Nicolás Perot, integrante de la mesa directiva de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe, manifestó su preocupación por el incremento de la pobreza y la indigencia. Reclamó respuestas concretas de los gobiernos y de la sociedad

27 de septiembre 2026 · 13:55hs
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Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

El aumento de la pobreza en Santa Fe encendió las alarmas de la Iglesia, que advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida de numerosas familias, las dificultades para acceder a los alimentos y el crecimiento de los problemas habitacionales. En ese contexto, Nicolás Perot, integrante de la mesa directiva de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe, aseguró que la situación que reflejan los últimos datos oficiales del Indec coincide con una realidad que las organizaciones sociales y religiosas vienen observando desde hace varios meses.

"Nos duelen, nos preocupan. Nunca es lindo ver estos números, que aumenta el nivel de pobreza y, sobre todo, que aumenta acá en la ciudad de Santa Fe, que nos toca muy de cerca", expresó el referente de la Pastoral Social.

Según explicó, en los últimos meses se profundizaron distintas situaciones de vulnerabilidad, vinculadas con la disminución de los ingresos familiares, la pérdida de empleos formales y el aumento de los costos fijos. A su entender, los datos difundidos por el organismo estadístico nacional terminaron de confirmar una tendencia que las instituciones ya venían advirtiendo.

La Iglesia pidió mayor compromiso frente al aumento de la pobreza

Consultado sobre las responsabilidades frente al deterioro social, Perot planteó que toda la sociedad debe involucrarse, aunque remarcó que quienes ocupan lugares de decisión tienen mayores obligaciones.

En ese sentido, mencionó el planteo del arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy, y sostuvo que las responsabilidades deben ser proporcionales al lugar que cada persona ocupa en las instituciones y a los recursos de los que dispone.

"No podemos desentendernos cada uno de nosotros de nuestro rol, sobre todo quienes estamos en instituciones y en lugares de dirigencia. No podemos mirar para otro lado", afirmó en una entrevista realizada en LT10.

El referente religioso también señaló que detrás de las estadísticas hay situaciones humanas concretas que no pueden quedar relegadas al análisis de los indicadores económicos. Como ejemplo, mencionó a las personas que revuelven la basura para conseguir alimentos y a los adolescentes que duermen en espacios públicos de la ciudad.

"Detrás de estos números hay rostros, hay personas puntuales. Eso tampoco nos tenemos que perder al analizar las estadísticas, porque detrás de cada uno de esos números hay realidades muy concretas", manifestó.

Preocupación por las familias que no pueden pagar el alquiler

Uno de los aspectos que más inquietan a la Pastoral Social es el aumento de las familias con dificultades para sostener el pago de un alquiler y el riesgo de quedarse sin vivienda.

Perot confirmó que las instituciones de la Iglesia perciben un crecimiento de estas situaciones y señaló que el problema formará parte de una jornada social en la que participarán representantes de Cáritas, dirigentes políticos y referentes empresariales.

El encuentro, previsto para este lunes, buscará abordar distintas problemáticas sociales que atraviesan la ciudad y generar espacios de diálogo entre los sectores involucrados.

El integrante de la Pastoral Social destacó que la problemática habitacional se suma a otras necesidades básicas que se profundizan en el actual contexto económico. En ese marco, remarcó que el acceso a una vivienda digna y a los servicios esenciales forma parte de las condiciones indispensables para garantizar la dignidad humana.

El rol de la Iglesia frente a la crisis social

Durante la entrevista, Perot también se refirió al papel que cumple la Iglesia ante el crecimiento de las dificultades económicas y sociales. Explicó que, en contextos de mayor vulnerabilidad, muchas personas encuentran en las instituciones religiosas un espacio de contención espiritual, pero aclaró que su tarea también incluye acciones concretas de asistencia.

En ese sentido, destacó el trabajo de Cáritas y de las organizaciones sociales, que acompañan a las familias que atraviesan situaciones críticas.

Sin embargo, aclaró que la asistencia de la Iglesia no reemplaza las responsabilidades de los gobiernos ni las políticas públicas necesarias para atender las necesidades de la población.

"La doctrina social de la Iglesia es muy clara con los principios y con el bien común. Esto no tiene que ver con un gobierno en particular, sino con la sociedad en la que estamos", sostuvo.

También afirmó que la Iglesia continuará visibilizando las situaciones que afectan a los sectores más vulnerables, independientemente de quiénes estén al frente de los gobiernos.

Un reclamo por respuestas concretas frente a la pobreza

Perot advirtió que, pese a que existe un diagnóstico compartido sobre la situación social, las soluciones todavía no llegan con la celeridad que requieren las familias afectadas.

Por ese motivo, reclamó avanzar en políticas públicas concretas que permitan atender las necesidades más urgentes y, al mismo tiempo, desarrollar medidas estructurales para evitar que la pobreza siga reproduciéndose.

El referente de la Pastoral Social hizo especial hincapié en la situación de los hogares que no pueden garantizar la alimentación diaria de sus integrantes, en particular de los niños y adolescentes.

"Las personas que no pueden comer todos los días son una urgencia, son una prioridad. No podemos desentendernos de esos nenes, nenas y adolescentes que no tienen un plato de comida en su casa. Eso tiene que ser nuestra máxima prioridad", enfatizó.

Finalmente, planteó la necesidad de combinar la asistencia inmediata con políticas de largo plazo que permitan revertir el deterioro social. Para Perot, el objetivo debe ser que los indicadores de pobreza e indigencia disminuyan hasta desaparecer.

"Que haya una persona en situación de pobreza, una persona en situación de indigencia, ya nos tiene que alarmar como sociedad", concluyó.

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