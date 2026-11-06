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Colón ya tiene día y horario para enfrentar a Midland en el Reducido

La AFA oficializó el cronograma de la primera fase por el segundo ascenso y confirmó que cuándo Colón chocará ante Midland por el Reducido.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 07:47hs
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Colón ya tiene día y horario para enfrentar a Midland en el Reducido

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ya conoce oficialmente cuándo comenzará su camino en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional. La AFA confirmó la programación de la primera fase del Reducido de la Primera Nacional y estableció que el Sabalero recibirá a Midland el sábado 14 de noviembre, desde las 18, en el estadio Brigadier López.

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De esta manera, quedó ratificada la fecha y el horario que se venían manejando para el primer compromiso de eliminación directa. El equipo de Iván Delfino tendrá la ventaja de jugar en condición de local y contará con el respaldo de su gente en un partido determinante, en el que estará obligado a ganar para continuar en carrera por el segundo boleto a la máxima categoría.

La instancia se disputará a partido único y Colón contará con ventaja deportiva: en caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, será el conjunto santafesino el que consiga avanzar de fase, por haber obtenido una mejor ubicación en la temporada regular.

El resto de la programación del Reducido

La primera fase comenzará el sábado 14 de noviembre con otros cinco encuentros, mientras que los dos restantes se disputarán el domingo 15. El cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:

Sábado 14: Atlanta vs. Estudiantes, a las 15.

Sábado 14: Temperley vs. Ciudad de Bolívar, a las 16.

Sábado 14: Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú, a las 19.

Sábado 14: Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown, a las 20.

Domingo 15: Deportivo Morón vs. Colegiales, a las 15.

Domingo 15: Ferro Carril Oeste vs. Gimnasia y Tiro de Salta, a las 20.

Sábado 14: Colón vs. Midland, a las 18.

Godoy Cruz y Tristán Suárez, por el primer ascenso

En paralelo, también quedó oficializada la programación de la final por el primer ascenso a Primera División. Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez se enfrentarán el domingo 15 de noviembre, a las 17, en el estadio de Belgrano de Córdoba.

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El ganador de ese encuentro conseguirá el primer boleto a la Liga Profesional, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad y se incorporará a la instancia correspondiente del Reducido.

Para Colón, el panorama ya está definido en cuanto al calendario. El sábado 14 tendrá su primera prueba ante Midland, en el Brigadier López, con la obligación de superar un cruce de eliminación directa para seguir alimentando el objetivo de regresar a Primera División.

Colón Reducido Midland
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