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Un gol, un contrato y una promesa en Colón: el gesto de Buosi que conquistó la pensión

Después de firmar su primer contrato profesional y convertir su primer gol oficial con Colón, Jerónimo Buosi cumplió una promesa especial

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 18:15hs
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Un gol, un contrato y una promesa en Colón: el gesto de Buosi que conquistó la pensión

En el fútbol formativo hay conquistas que no se miden en minutos jugados ni en goles. A veces, los momentos más importantes también se celebran alrededor de una mesa. Jerónimo Buosi lo entendió así y decidió que sus primeros pasos como profesional en Colón no podían quedar solamente en una alegría personal.

El delantero tenía una cuenta pendiente con los pibes de la pensión. Tiempo atrás había hecho una promesa: si conseguía firmar su primer contrato con el Sabalero, los invitaría a comer hamburguesas. El 1 de octubre llegó ese día y, algunas semanas después, encontró el momento para cumplir con su palabra.

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La celebración tuvo un condimento especial, porque Buosi viene de vivir otro capítulo inolvidable: convirtió su primer gol oficial con la camiseta rojinegra en la victoria frente a Defensores de Belgrano, en el estadio Brigadier López. Una alegría que llegó después de alcanzar el objetivo de convertirse en futbolista profesional.

Buosi cumplió una promesa en Colón

Pero el juvenil quiso compartir ese recorrido con quienes conocen de cerca lo que significa perseguir ese sueño. Los chicos que viven en la pensión transitan historias similares, entre entrenamientos, esfuerzos, distancias familiares y la ilusión de algún día tener su oportunidad en Primera.

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Por eso, la hamburguesada fue mucho más que una invitación. Fue una manera de reconocer a esos compañeros que forman parte del camino, de celebrar en equipo y de demostrar que el crecimiento individual también puede tener un sentido colectivo.

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Buosi cumplió su promesa en Colón.

Buosi empezó a escribir su propia historia en Colón. Y mientras disfruta de sus primeros goles y de su contrato profesional, dejó en claro que no se olvida de quienes comparten con él el sueño de llegar. Porque hay promesas que se cumplen con una firma, otras con un gol y algunas, como esta, se celebran entre compañeros.

Colón Jerónimo Buosi pensión
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