Cáritas Santa Fe distribuye 4.100 bolsones mensuales y advierte por el aumento de la pobreza infantil: "Estamos hipotecando el futuro"

Julio Giménez, director de Cáritas Santa Fe, advirtió sobre el crecimiento de la pobreza, la indigencia y el consumo problemático de drogas. También hablo sobre la asistencia que se brindará ante posibles inundaciones

El aumento de la pobreza y la indigencia en el Gran Santa Fe profundiza las dificultades de miles de familias y plantea nuevos desafíos para las organizaciones sociales. En ese contexto, Cáritas Santa Fe advirtió que la demanda de asistencia alimentaria continúa creciendo y que la crisis económica está acompañada por otras problemáticas sociales, como el deterioro de la salud mental y el consumo de drogas.

El referente de la organización sostuvo que la pobreza es un problema de larga data que se ha profundizado y que requiere una respuesta cada vez más activa de las instituciones.

"El problema de la pobreza ya es algo bastante endémico, lamentablemente. Más allá de preocuparnos, nos insta a ocuparnos de una manera más intensa o más activa", señaló Giménez, quien destacó el trabajo que realizan las organizaciones sociales para atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

Cáritas Santa Fe distribuye casi 4.100 bolsones de alimentos por mes

Uno de los principales indicadores del agravamiento de la situación social es el incremento de la demanda de asistencia alimentaria. Según detalló Giménez, Cáritas Santa Fe distribuye mensualmente casi 4.100 bolsones de alimentos en el ámbito de la diócesis, a partir de un trabajo sostenido con distintas instituciones.

En ese sentido, explicó que la organización está próxima a firmar su sexto convenio con Naciones Unidas, una herramienta que permite gestionar recursos para atender las necesidades de las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

El director de Cáritas remarcó que la demanda continúa en aumento y que la situación es particularmente compleja en los barrios más vulnerables del Gran Santa Fe, donde los equipos territoriales mantienen un contacto permanente con las familias.

Giménez también advirtió que la crisis no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva económica. Si bien el incremento de los costos de vida y de los servicios, en un contexto de ingresos insuficientes, condiciona la situación de los hogares, existen otras dimensiones que agravan el escenario social.

La pobreza infantil y el impacto en el desarrollo de los chicos

Otro de los aspectos que más preocupa a Cáritas es el crecimiento de la pobreza infantil, que afecta las posibilidades de desarrollo de niños y adolescentes.

Durante la entrevista con Fabián Acosta en el programa Mañana UNO, que se emite por UNO 106.3, Giménez hizo referencia a los indicadores que ubican por encima del 40% la pobreza entre los más chicos y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la falta de una alimentación adecuada durante los primeros años de vida.

"La pobreza en chicos es como que estamos hipotecando el futuro", afirmó el titular de Cáritas, quien consideró que la situación requiere una mirada de largo plazo y una mayor responsabilidad de quienes tienen a su cargo la toma de decisiones.

En particular, señaló la importancia de garantizar una nutrición adecuada durante el embarazo y el primer año de vida, etapas fundamentales para el desarrollo cognitivo y neuronal. A su vez, advirtió que las deficiencias nutricionales durante la niñez y la adolescencia pueden profundizar las desigualdades y afectar las oportunidades educativas.

Para Giménez, la pobreza infantil no es solamente una cuestión de ingresos familiares, sino también un problema que compromete el desarrollo de las próximas generaciones.

Salud mental y suicidios, otras preocupaciones de Cáritas

En su análisis de la realidad social, Giménez también puso el foco en el deterioro de la salud mental, al que identificó como una de las problemáticas que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

El director de Cáritas vinculó esta situación con las frustraciones y las dificultades que atraviesan numerosas personas y manifestó su preocupación por los indicadores de suicidio.

"Eso nos interpela fuertemente como sociedad y, más que nada, al Estado. Nosotros, las organizaciones sociales, somos subsidiarias en la atención de esta problemática", expresó.

En ese marco, consideró que la respuesta a la crisis debe contemplar no solo la asistencia material, sino también el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento y vulnerabilidad.

La prevención de las adicciones a través del deporte

El consumo problemático de drogas es otra de las cuestiones que preocupa a Cáritas Santa Fe. Giménez explicó que, hace aproximadamente cuatro años, la institución comenzó a profundizar el análisis de las distintas formas de pobreza y de las problemáticas sociales que atraviesan a los barrios.

Según relató, el consumo apareció como una problemática transversal en los distintos sectores relevados. Frente a ese escenario, Cáritas decidió desarrollar iniciativas de prevención dentro de sus posibilidades.

Una de ellas es el programa San Maximiliano Kolbe, que lleva adelante junto con Proyecto Deporte Solidario, impulsado por Matías de la Fontana. La iniciativa promueve la creación de clubes parroquiales para prevenir las adicciones mediante el deporte, con actividades destinadas a chicos y chicas de entre 6 y 12 años.

Actualmente, el programa cuenta con casi 10 clubes parroquiales, ubicados principalmente en sectores vulnerables de la ciudad y su área de influencia. Entre los lugares donde se desarrolla se encuentran Barranquitas, Chapeyú, Cabaña Leiva, Alto Verde y Vuelta del Paraguayo.

Giménez destacó la importancia de generar espacios de contención y recreación para las infancias, aunque reconoció que las iniciativas de la organización resultan insuficientes frente a la magnitud de la problemática.

Además, señaló que la Iglesia cuenta con una Pastoral de Adicciones, que trabaja tanto con las personas que atraviesan consumos problemáticos como con sus familiares.

El trabajo de Cáritas ante la posible llegada del fenómeno de El Niño

Durante la entrevista, el director de Cáritas también se refirió a los preparativos ante la posible llegada del fenómeno de El Niño y sus consecuencias sobre las zonas inundables del Gran Santa Fe.

Giménez explicó que la organización participa del Comité de Emergencia de la provincia de Santa Fe y que, junto con el Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe, lleva adelante tareas de planificación y prevención.

En los últimos meses se realizaron reuniones y capacitaciones con las Cáritas parroquiales de los sectores que podrían resultar afectados. El objetivo es identificar a las familias en riesgo, establecer los posibles lugares de evacuación y definir los protocolos de actuación ante una eventual emergencia.

El trabajo también contempla la organización de los recursos necesarios para responder rápidamente ante una inundación. En ese sentido, Cáritas está intensificando la clasificación de las donaciones de ropa, con el objetivo de disponer de prendas organizadas por sexo, edad y talle.

La iniciativa busca garantizar una distribución más rápida y precisa de la asistencia, que también incluirá alimentos y otros elementos de primera necesidad para las familias evacuadas.