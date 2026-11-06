El minuto a minuto del partido entre Unión y Vélez

Unión afronta una verdadera final este viernes en el 15 de Abril ante Vélez, al que debe vencer y esperar una combinación de resultados para avanzar a los playoffs

En un partido límite, Unión recibe este viernes a Vélez, obligado a ganar y esperar que no lo hagan Independiente y San Lorenzo, para avanzar a los playoffs, por la fecha 16 de la zona A del Clausura. El partido se disputa en el 15 de Abril, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de UNO 106.3.