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El minuto a minuto del partido entre Unión y Vélez

Unión afronta una verdadera final este viernes en el 15 de Abril ante Vélez, al que debe vencer y esperar una combinación de resultados para avanzar a los playoffs

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 18:39hs
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El minuto a minuto del partido entre Unión y Vélez

UNO Santa Fe | José Busiemi
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En un partido límite, Unión recibe este viernes a Vélez, obligado a ganar y esperar que no lo hagan Independiente y San Lorenzo, para avanzar a los playoffs, por la fecha 16 de la zona A del Clausura. El partido se disputa en el 15 de Abril, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de UNO 106.3.

Comenzó el partido: Unión ya recibe a Vélez

Se puso en marcha en el 15 de Abril el cotejo de la fecha 16 de la zona A del Clausura entre Unión y Vélez.

11 minutos: Unión se pone arriba ante Vélez

Con gol de Tarragona, de penal a instancias del VAR, Unión supera 1-0 a Vélez, que ya juega con 10 por la roja a Silvero en la acción previa.

16 minutos: Unión se resguarda pese a tener uno más

Vélez es valiente y se delanta con 10 en busca del empate ante Unión. Mansilla ya tiene trabajo.

25 minutos: Unión no está cómodo y Madelón da indicaciones

Pese a estar en ventajada y con uno más, Unión no logra imponer condiciones ante un bravo Vélez.

27 minutos: Unión amplía la ventaja ante Vélez

Otra vez apareción Tarragona para empujarla y establecer el 2-0 de Unión ante Vélez.

37 minutos: Unión sigue concentrado

Pese a la efectividad, a Unión le cuesta tener la pelota contra un Vélez que igual es un peligro.

Final del primer tiempo: Unión vence a Vélez en el 15 de Abril

Con dos de Tarragona, Unión supera 2-0 a Vélez en Santa Fe por la fecha 16 de la zona y se ilusiona.

Inició el complemento: Unión busca ampliar la ventaja ante Vélez

Con uno más, Unión sale al segundo tiempo a liquidar la historia por más goles ante Vélez. Gana 2-0.

5 minutos ST: Unión era en su campo y sale de contra ante Vélez

Está claro el plan de Unión, que encuentra espacios para pegar de contra ante un Vélez diezmado que va. Lo tuvo Estigarribia pero el arquero Marchiori se lo negó.

Formaciones de Unión y Vélez

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Lucas Robertone y Rodrigo Aliendro; Juan Cruz Policella, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini; y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Goles: PT 11' y 27' Cristian Tarragona (U).

Estadio: 15 de abril.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Unión Vélez Clausura
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