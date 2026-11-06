En un partido límite, Unión recibe este viernes a Vélez, obligado a ganar y esperar que no lo hagan Independiente y San Lorenzo, para avanzar a los playoffs, por la fecha 16 de la zona A del Clausura. El partido se disputa en el 15 de Abril, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Unión y Vélez
Unión afronta una verdadera final este viernes en el 15 de Abril ante Vélez, al que debe vencer y esperar una combinación de resultados para avanzar a los playoffs
Por Ovación
6 de noviembre 2026 · 18:39hs
Formaciones de Unión y Vélez
Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Lucas Robertone y Rodrigo Aliendro; Juan Cruz Policella, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini; y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Goles: PT 11' y 27' Cristian Tarragona (U).
Estadio: 15 de abril.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.