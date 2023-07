La primera semana de julio fue la más cálida a nivel mundial desde que hay registros

Así lo anunció la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas. En junio la temperatura media planetaria se situó en 16,5º C

En 500 días, la guerra en Ucrania se cobró 9.000 vidas, dijo la ONUEl verano europeo 2022 fue el más caluroso de la historia y dejó más de 60 mil muertos. El texto no da cifras concretas, pero según datos del observatorio europeo del clima Copernicus, el martes 3 de julio el termómetro marcó 16,88º C de media, batiendo el récord precedente de 16,80º C de agosto de 2016.