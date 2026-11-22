Las compras puerta a puerta sumaron US$1.064 millones entre enero y octubre, un 53,2% más que en igual período de 2025. El servicio acumula ocho meses consecutivos con operaciones superiores a los US$100 millones.

Las compras de los argentinos al exterior a través del sistema de importaciones por courier registraron una leve caída en octubre, aunque mantuvieron un nivel elevado y ya superaron los US$1.000 millones en lo que va de 2026. Según un informe de la consultora Analytica, elaborado sobre la base de datos del INDEC, las operaciones puerta a puerta acumularon US$1.064 millones durante los primeros diez meses del año.

En octubre, el gasto en importaciones particulares mediante este mecanismo alcanzó los US$104 millones, apenas un millón menos que en septiembre, cuando había llegado a los US$105 millones. De esta manera, el indicador se mantuvo por octavo mes consecutivo por encima de los US$100 millones.

Desde Analytica señalaron que, si bien el volumen de compras continúa en niveles elevados, muestra una tendencia descendente desde el máximo de US$125 millones registrado en junio.

En la comparación interanual, las importaciones vía courier crecieron un 12,2% respecto de octubre de 2025. El incremento contrastó con el comportamiento de las importaciones tradicionales de bienes de consumo durables y semidurables, que registraron una caída del 19,4% en el mismo período.

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La consultora también destacó el peso creciente de esta modalidad frente a los canales tradicionales. Por cada US$100 que ingresaron por la vía convencional en esas categorías de productos durante octubre, otros US$25 lo hicieron mediante courier. Un año atrás, esa relación era de US$18.

Las compras al exterior ya superaron el total de 2025

El acumulado entre enero y octubre llegó a US$1.064 millones, lo que representa un aumento del 53,2% frente al mismo período del año pasado. El monto también superó en US$170 millones el total registrado durante todo 2025, cuando las importaciones particulares por esta vía alcanzaron los US$894 millones.

A partir de esta evolución, Analytica proyectó que el año podría cerrar con un volumen de importaciones por courier superior a los US$1.250 millones, lo que marcaría un nuevo récord para el sistema de compras puerta a puerta.

Cuáles son los requisitos para comprar por courier

El régimen de importaciones mediante courier establece una serie de condiciones y límites para los envíos que ingresan al país. Entre los principales requisitos vigentes se encuentran:

El peso máximo permitido por paquete o pieza postal es de 50 kilos.

El valor máximo de cada envío es de US$3.000.

En el régimen de pequeños envíos se permiten hasta tres unidades por envío y un máximo de cinco envíos por año por persona.

Para compras de hasta US$400 no se abonan derechos de importación ni tasa de estadística, aunque sí corresponde pagar el IVA.

Cuando el envío llega mediante un servicio de courier privado, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. En los casos en que se utiliza Correo Argentino, sí debe realizarse el trámite correspondiente.

Las condiciones del sistema, junto con el crecimiento sostenido de las compras internacionales, mantienen al courier como una modalidad cada vez más utilizada por los consumidores argentinos para adquirir productos en el exterior.