El pronóstico anticipa lluvias de variada intensidad para las próximas horas en Santa Fe. Desde el martes por la tarde mejorarán las condiciones y comenzará un período de varios días sin precipitaciones, con máximas en ascenso.

El comienzo de este lunes feriado e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada parcialmente nublada y con una temperatura de 22.6º a las 8 de la mañana y una m áxima prevista de 28° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son relativamente estables a algo inestables. con vientos leves de dirección este/noreste, rotando a leves de dirección sureste.

En tanto para el martes se espera cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima de 19º y máxima 27º. Vientos leves de dirección sur/suroeste.

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Según el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT, para el centro provincial, se espera que desde la tarde de este lunes, la inestabilidad comenzará a aumentar. Hacia la noche, y primeras horas del martes, se aguarda la ocurrencia de lluvias y alguna tormenta aislada, de intensidad variable, sin descartar eventos fuertes localizados. Los acumulados de lluvia se estiman entre los 8mm a 25mm, que puntualmente se pueden superar.

Desde la tarde del martes, se espera un período de buen tiempo que se extendería hasta el sábado próximo. El viento iniciará del sector SE/S, para rotar al NE/N desde el jueves, con algunas ráfagas moderadas a fuertes el día martes.

Las temperaturas se mantendrán en el rango de 14ºC a 21ºC de mínima, y 24ºC a 34ºC de máxima. El ascenso térmico iniciará el martes, para alcanzar su punto máximo hacia el fin de semana próximo.

Se prevé cielo despejado a parcialmente nublado desde el martes.