El comienzo de este lunes feriado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada parcialmente nublada y con una temperatura de 22.6º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 28°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables. con vientos leves de dirección este/noreste, rotando a leves de dirección sureste.
Santa Fe tendrá lluvias entre lunes y martes y luego varios días de buen tiempo: qué dice el pronóstico
El pronóstico anticipa lluvias de variada intensidad para las próximas horas en Santa Fe. Desde el martes por la tarde mejorarán las condiciones y comenzará un período de varios días sin precipitaciones, con máximas en ascenso.
En tanto para el martes se espera cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima de 19º y máxima 27º. Vientos leves de dirección sur/suroeste.
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Según el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT, para el centro provincial, se espera que desde la tarde de este lunes, la inestabilidad comenzará a aumentar. Hacia la noche, y primeras horas del martes, se aguarda la ocurrencia de lluvias y alguna tormenta aislada, de intensidad variable, sin descartar eventos fuertes localizados. Los acumulados de lluvia se estiman entre los 8mm a 25mm, que puntualmente se pueden superar.
Desde la tarde del martes, se espera un período de buen tiempo que se extendería hasta el sábado próximo. El viento iniciará del sector SE/S, para rotar al NE/N desde el jueves, con algunas ráfagas moderadas a fuertes el día martes.
Las temperaturas se mantendrán en el rango de 14ºC a 21ºC de mínima, y 24ºC a 34ºC de máxima. El ascenso térmico iniciará el martes, para alcanzar su punto máximo hacia el fin de semana próximo.
Se prevé cielo despejado a parcialmente nublado desde el martes.