"La inmensa mayoría de los argentinos se alegró cuando llegó la vacuna y eso es importante porque representa la esperanza y la expectativa de poder vislumbrar que se va a dar vuelta la página cuando la campaña de vacunación se haga carne y ya esté en todo el territorio federal", dijo Cafiero en declaraciones a radio 10 y agregó: "Necesitamos de todos y de todas sin mezquindades, tirando para adelante para poder salir".

Previamente, en declaraciones a radio La Red, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que "es fundamental tener toda la información de la vacuna Sputnik que acaba de llegar. Es una vacuna que hasta ahora no tiene un respaldo científico, pero no quiere decir que no sea buena".

"No tengo problemas con la nacionalidad de la vacuna. Yo me voy a vacunar si la vacuna pasa los controles que tiene que pasar", dijo Bullrich y se preguntó: "¿No deberían enviarnos a todos los diputados y senadores y al Congreso de la Nación un papel con la información de la Sputnik V?".

"Como presidenta del PRO hice un pedido de información sobre las vacunas, así que estamos esperando el informe", reclamó.

En las últimas horas, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y diputados de su espacio presentaron una denuncia en la justicia por supuesta "falta de información" vinculada a la adquisición de la vacuna Sputnik V, y en la que acusan al Gobierno.de "atentado contra la salud pública y defraudación al Estado".

En respuesta, el ministro de Defensa Agustín Rossi dijo hoy (en declaraciones a radio Mitre) que la denuncia es "temeraria y desproporcionada".

"La denuncia de Carrió me parece temeraria y desproporcionada con la situación que está viviendo el mundo y la Argentina en particular. Descalificar por alguna cuestión ideológica o política es claramente temerario y no corresponde a la altura de una dirigente como Carrió, que es referente para una parte de la sociedad argentina", dijo Rossi.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, dijo también hoy -en declaraciones a CNN radio- que "la política y los medios de comunicación deberían apoyar el operativo de vacunación" que esta tarde será analizado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores.

Desde el Ggobierno porteño, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Salud, Fernán Quirós, evitó plegarse a las críticas opositoras que ponen en duda la eficacia de la Sputnik V y dijo que "para dar una opinión técnica necesitamos el reporte científico, que llegará en los próximos días".