Las mejores apps de internet para conocer a alguien por realidad virtual

Por qué no es popular aún la tecnología de realidad virtual y qué alternativa se puede usar

La realidad virtual es ciertamente interesante y una dirección prometedora no solo para la industria de las citas en Internet sino en términos de desarrollo de Internet en general. Sin embargo, hoy en día seguimos lejos de llegar a su máximo de popularidad debido a varias razones:

Sigue siendo caro. Un buen equipo de realidad virtual puede costar más de mil euros. Recientemente, Apple presentó su producto, Apple Vision Pro, el cual costará más de $3.500.

Un buen equipo de realidad virtual puede costar más de mil euros. Recientemente, Apple presentó su producto, Apple Vision Pro, el cual costará más de $3.500. Baja calidad y realismo de la imagen. Incluso los equipos más avanzados de realidad virtual no son capaces de proveer imágenes fotorealistas, lo cual hace que el entorno parezca artificial.

Incluso los equipos más avanzados de realidad virtual no son capaces de proveer imágenes fotorealistas, lo cual hace que el entorno parezca artificial. Contenido y servicios de realidad virtual limitados. No existe mucho contenido aun. El número de plataformas ofreciendo una inmersión de realidad virtual es pequeño.

Además, no olvides que mucha gente siente incomodidad a la hora de usar dispositivos de realidad virtual, náuseas, mareos e incluso dolor de cabeza. Especialmente con los juegos. Por eso, existe una categoría de personas para las que la realidad virtual no funciona. Al menos en su fase actual de desarrollo.

Qué elegir para aquellos que buscan conocer a alguien en Internet y también fuera de la Red

Tal vez el mejor consejo en este caso es utilizar un video chat roulette. Es una página web o aplicación que te conecta con gente nueva al azar a través de video. Este formato de comunicación es lo más cercano a una conversación en persona aunque no ofrece el efecto completo de la presencia. Sin embargo, es mucho mejor que los mensajes de texto donde no sabes quién es la persona al otro lado de la pantalla.

Si quieres probar este formato, te recomendamos que prestes especial atención a los siguientes videochats:

ChatRoulette , el primer chat roulette de la historia con videochat, activo desde 2009. Antes de ChatRoulette solo existía Omegle pero en aquel momento no tenía un video chat, sólo mensajería de texto. Aunque ChatRoulette no tiene demasiada funcionalidad, el servicio sigue siendo popular.

, el primer chat roulette de la historia con videochat, activo desde 2009. Antes de ChatRoulette solo existía Omegle pero en aquel momento no tenía un video chat, sólo mensajería de texto. Aunque ChatRoulette no tiene demasiada funcionalidad, el servicio sigue siendo popular. CooMeet , un video chat roulette funcional que tiene una característica extremadamente importante: un filtro de búsqueda de usuarios por sexo sin errores. Por ello, CooMeet solo conecta hombres solo con chatroulette chicas y ahorra mucho tiempo. Otras ventajas del servicio son un traductor de mensajes integrado, apps para móviles, una moderación de usuario excelente y un periodo de prueba para todos los usuarios nuevos.

, un video chat roulette funcional que tiene una característica extremadamente importante: un filtro de búsqueda de usuarios por sexo sin errores. Por ello, CooMeet solo conecta hombres solo con chatroulette chicas y ahorra mucho tiempo. Otras ventajas del servicio son un traductor de mensajes integrado, apps para móviles, una moderación de usuario excelente y un periodo de prueba para todos los usuarios nuevos. Chatspin , un chat roulette con diseño minimalista que tiene filtro de búsqueda por sexo y máscaras de inteligencia artificial para poder esconder tu cara de otros usuarios durante el videochat y proteger tu confidencialidad.

, un chat roulette con diseño minimalista que tiene filtro de búsqueda por sexo y máscaras de inteligencia artificial para poder esconder tu cara de otros usuarios durante el videochat y proteger tu confidencialidad. Mambo , un video chat bastante cómodo para móviles que combina la funcionalidad de un chatroulette con las características de una app de citas tradicional. Puedes dar like a los perfiles de otros usuarios, añadirlos a tus favoritos, comunicarte con otros miembros por video y texto, buscar usuarios en base a sus intereses, etc.

, un video chat bastante cómodo para móviles que combina la funcionalidad de un chatroulette con las características de una app de citas tradicional. Puedes dar like a los perfiles de otros usuarios, añadirlos a tus favoritos, comunicarte con otros miembros por video y texto, buscar usuarios en base a sus intereses, etc. Gaze, un videochat roulette bastante clásico para comunicarte con gente al azar. Según sus desarrolladores, Gaze hace especial énfasis en la seguridad y la privacidad del usuario.

Esta no es la lista completa de los chat roulette más populares. Fácilmente encontrarás muchas más alternativas y entre ellas seguro que encuentras una que te guste. Por eso, sigue buscando, usa diferentes sitios y elige los que más se ajusten a tus objetivos y deseos.

Bueno, ¡volvamos a nuestro tema principal!

Apps de citas con realidad virtual que puedes usar hoy en día

Te sugerimos que consideres diferentes servicios de citas que ya te ofrecen probar la tecnología de realidad virtual para conocer y comunicarte con gente nueva. Hay muchos más de los que la gente piensa:

Nevemet , una app de citas con realidad virtual que te permite crear tu avatar personal y elegir temas de interés para comunicarte. La aplicación selecciona usuarios basándose en un algoritmo de compatibilidad y sugiere diferentes lugares para quedar en persona como un cine, un parque o un restaurante. Sus gráficos no son perfectos pero proporciona una experiencia interesante.

, una app de citas con realidad virtual que te permite crear tu avatar personal y elegir temas de interés para comunicarte. La aplicación selecciona usuarios basándose en un algoritmo de compatibilidad y sugiere diferentes lugares para quedar en persona como un cine, un parque o un restaurante. Sus gráficos no son perfectos pero proporciona una experiencia interesante. Flirtual , otra app que funciona de forma similar. Creas tu avatar, añades información sobre ti, selecciona tus intereses y conoces a gente (o mejor dicho, sus avatares) que la aplicación te recomienda. Después de conocer a alguien, puedes transferir la comunicación a otros servicios como VRChat, Horizon Worlds, Zenith, etc.

, otra app que funciona de forma similar. Creas tu avatar, añades información sobre ti, selecciona tus intereses y conoces a gente (o mejor dicho, sus avatares) que la aplicación te recomienda. Después de conocer a alguien, puedes transferir la comunicación a otros servicios como VRChat, Horizon Worlds, Zenith, etc. Planet Theta , un servicio bastante prometedor de citas en un espacio virtual que, según los desarrolladores, lanzará durante el invierno de 2024. El proyecto es bastante interesante y original. Puedes registrarte en el sitio ahora y recibir notificaciones sobre el lanzamiento.

, un servicio bastante prometedor de citas en un espacio virtual que, según los desarrolladores, lanzará durante el invierno de 2024. El proyecto es bastante interesante y original. Puedes registrarte en el sitio ahora y recibir notificaciones sobre el lanzamiento. Meta Horizon Worlds , un videojuego de realidad virtual gratis donde los jugadores pueden visitar diferentes localizaciones, interactuar entre ellos, chatear y pasar un buen rato. De nuevo, los gráficos están lejos de ser realistas pero en este caso no es necesario. Puedes hacer nuevos contactos con los avatares de los usuarios y después pasar la comunicación a un videochat para poder veros las caras.

, un videojuego de realidad virtual gratis donde los jugadores pueden visitar diferentes localizaciones, interactuar entre ellos, chatear y pasar un buen rato. De nuevo, los gráficos están lejos de ser realistas pero en este caso no es necesario. Puedes hacer nuevos contactos con los avatares de los usuarios y después pasar la comunicación a un videochat para poder veros las caras. Rec Room , otro juevo de realidad virtual. Aunque sería más preciso decir que es un sitio con muchos juegos: de disparos en primera persona, battle royale, juegos en equipo, juegos de rol y deportes. Esto significa que puedes pasártelo bien jugando a videojuegos y al mismo tiempo conocer a otros jugadores.

, otro juevo de realidad virtual. Aunque sería más preciso decir que es un sitio con muchos juegos: de disparos en primera persona, battle royale, juegos en equipo, juegos de rol y deportes. Esto significa que puedes pasártelo bien jugando a videojuegos y al mismo tiempo conocer a otros jugadores. vTimes XR , una app de citas algo atípica donde puedes añadir a otros usuarios a tu lista de amigos y colocar sus avatares en un mapa 3D. Así, el avatar de la persona aparecerá delante de ti donde sea: en el parque, en el transporte público o incluso en una piscina. Para verlo e interactuar con él, todo lo que necesitas es un móvil con acceso a Internet. De momento, la aplicación solo está disponible para iOS pero probablemente lancen la app para Android en el futuro.

, una app de citas algo atípica donde puedes añadir a otros usuarios a tu lista de amigos y colocar sus avatares en un mapa 3D. Así, el avatar de la persona aparecerá delante de ti donde sea: en el parque, en el transporte público o incluso en una piscina. Para verlo e interactuar con él, todo lo que necesitas es un móvil con acceso a Internet. De momento, la aplicación solo está disponible para iOS pero probablemente lancen la app para Android en el futuro. VRChat, uno de los servicios de citas de realidad virtual más populares del momento, en el que no solo puedes interactuar con avatares de otros usuarios sino también crear mundos virtuales, invitar a otros usuarios a tus mundos y jugar con tus propias reglas. En este aspecto, VRChat ofrece bastante libertad de acción.

Si, la tecnología moderna de realidad virtual no está aún tan desarrollada como nos gustaría pero su desarrollo no ha parado. Estamos convencidos de que en no mucho tiempo veremos la llegada de un espacio virtual fotorrealista. Por eso, sigamos las actualizaciones para no perdernos nada interesante.

Hagamos un resumen: la era de la realidad virtual no ha llegado aún, pero llegará seguro

Obviamente esto es verdad, la realidad virtual no ha llegado aún a su máximo de popularidad. Además, uno puede decir que la tecnología es solo el primer paso en su desarrollo. De momento es bastante caro para el usuario medio. También, ligar con tecnología de realidad virtual te ata a un único lugar para poder conectar el equipo y tener una conexión Wifi lo bastante rápida. Por eso, no podemos hablar aún de una producción masiva de esta tecnología.

Sin embargo, está claro ya que en el futuro la realidad virtual y la realidad aumentada serán una parte integral de nuestras vidas. Todo lo que necesitamos es que la tecnología se vuelva más accesible y aparezcan servicios más interesantes de usar. Solo es cuestión de tiempo.