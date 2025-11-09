Uno Santa Fe | Información General | ventas

Las ventas tuvieron en octubre una caída interanual de 1,4%: consumo prudente impulsado por las promociones

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) indica que en la comparación mensual se observó un incremento de 2,8% por el Día de la Madre y las promos bancarias.

9 de noviembre 2025 · 12:35hs
La Peatonal San Martín.

La Peatonal San Martín.

En octubre, las ventas minoristas pymes registraron una caída interanual de 1,4% a precios constantes. En la comparación mensual desestacionalizada, se observó un incremento de 2,8%. En lo que va del año, las ventas acumulan un aumento interanual de 4,2%.

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), indica que respecto de la situación económica de los comercios, el 56% de los encuestados indicó que se mantuvo igual al año pasado y el 33% que fue peor, cinco puntos porcentuales menos que en septiembre.

En cuanto a las expectativas, el 47,9% prevé una mejora para el próximo año, el 43% estima que se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro. Sobre la posibilidad de invertir, el 57,3% considera que no es un buen momento, el 14,8% que sí lo es y el 27,9% no tiene una opinión definida o no respondió.

En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales. El rubro “Perfumería” presentó la mayor baja (-6,3%), seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7%). En la comparación intermensual, todos los rubros registraron incrementos. “Perfumería” lideró el crecimiento con una suba de 9,7% respecto del mes anterior, seguida por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (+4,1%).

En octubre, las ventas minoristas pymes mostraron una leve mejora mensual, aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior. La mayoría de los rubros registró caídas interanuales, con “Perfumería” y “Bazar y decoración” entre los más afectados.

Las promociones y el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin revertir la tendencia general de consumo prudente. Los comercios encuestados destacaron mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento. Predomina la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir.

ventas Día de la Madre Came octubre
Docentes universitarios y un nuevo paro: El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país

Pullaro: La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más

Intentó romper la vidriera de una carnicería en Santa Fe para robar y terminó preso tras una persecución policial

Docentes universitarios y un nuevo paro: El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país

Pullaro: La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más

Intentó romper la vidriera de una carnicería en Santa Fe para robar y terminó preso tras una persecución policial

Homenajearon al fundador de la fábrica de bolitas Tinka, un símbolo de San Jorge

Alcaraz debutó con un triunfo ante De Miñaur en ATP Finals 2025

Daniel Vila: Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

Argentina aplastó a Fiji y espera rival en el Mundial Sub 17

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

