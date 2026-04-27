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El álbum del Mundial sale este lunes, con 48 selecciones y casi 1.000 figuritas

Los coleccionistas podrán conseguir el álbum a $15.000 y completarlo requerirá una inversión sin precedentes. Los paquetes traen siete figuritas

27 de abril 2026 · 09:41hs
El álbum de figuritas del Mundial de Fútbol 2026

El álbum de figuritas del Mundial de Fútbol 2026
El álbum de figuritas del Mundial de Fútbol 2026

El álbum de figuritas del Mundial de Fútbol 2026

La espera terminó para los coleccionistas y fanáticos del fútbol en Argentina. A menos de dos meses del puntapié inicial en Norteamérica, Panini confirmó que este lunes 27 de abril comienza la comercialización oficial del álbum de figuritas del Mundial 2026.

Se espera que entre el mismo lunes y los primeros días de mayo el stock esté disponible en la red de kioscos de todo el país.

álbum Mundial de Fútbol 2026 figuritas kioscos 1

El paso de 32 a 48 selecciones participantes ha obligado a la editorial italiana a confeccionar un ejemplar sin precedentes. Por primera vez, el álbum contará con 112 páginas para albergar un total de 980 figuritas.

Cada una de las 48 naciones tendrá una doble página dedicada, que incluirá:

  • 18 retratos de jugadores.
  • Una imagen del equipo completo.
  • El escudo de la federación en formato metalizado (brillante).

Novedades en los sobres y precios

Una de las sorpresas de esta edición es el cambio en la cantidad de "cromos" por paquete. A diferencia de las tradicionales cinco unidades, los sobres del Mundial 2026 contendrán siete figuritas, con la posibilidad de encontrar una octava figurita "sorpresa" (denominadas Extra Stickers o paralelos de edición limitada con bordes de colores) en algunos paquetes seleccionados.

Los valores confirmados para el mercado argentino:

  • Álbum tapa blanda: $15.000.
  • Álbum tapa dura (coleccionista): se estima entre $30.000 y $35.000.
  • Paquete de figuritas (siete unidades): $2.000.

Cuánto cuesta llenarlo

Debido al volumen de la colección, completar el álbum será un desafío económico importante. Sin contar las figuritas repetidas y asumiendo una distribución perfecta, se necesitan al menos 140 sobres para alcanzar las 980 unidades, lo que implica una inversión inicial de $280.000, sin sumar el costo del álbum.

Sin embargo, estimando el factor de las repetidas, los expertos calculan que el costo final para completarlo podría oscilar entre los $350.000 y los $500.000, dependiendo del intercambio en las plazas y parques, una tradición que promete renovarse en cada rincón de Santa Fe y el país.

Además de los jugadores, la colección incluye secciones especiales dedicadas a los 16 estadios de Estados Unidos, México y Canadá, pósteres de las ciudades anfitrionas y un repaso por la historia de la Copa del Mundo, convirtiéndolo en una pieza de archivo histórica antes del inicio del torneo.

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