El historial entre Unión y Vélez en Primera División

El historial entre Unión y Vélez es ampliamente favorable al Fortín, aunque el Tate acumula tres partidos sin perder

La última vez que Unión y Vélez se enfrentaron, fue triunfo del Tate en el 15 de Abril 1-0.

Este lunes desde las 18.45, Unión visitará a Vélez, en un partido clave para el Tate, ya que si gana, logrará el objetivo de clasificar a los playoffs.

No obstante, se trata de un partido muy complicado, de hecho, si Vélez gana quedará como líder en la Zona A, por lo cual es una motivación extra la que tendrá el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

En relación al historial, las estadísticas son muy favorables a Vélez, ya que en Primera División se enfrentaron en 68 partidos, con 30 victorias para el Fortín, 16 para el Tate y empataron en 22 ocasiones.

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No obstante, el Rojiblanco suma tres partidos sin perder ante Vélez y la última vez que se enfrentaron fue el 7 de diciembre del 2024, cuando en el 15 de Abril Unión ganó 1-0 con gol de Elías Gómez en contra.

Por su parte, la última vez que jugaron en el estadio José Amalfitani, fue el 24 de julio de 2023 y terminaron 0-0. Y la última victoria de Unión como visitante ante Vélez fue 6 de noviembre de 2017, un 2-0 con goles de Franco Soldano y Lucas Gamba.