Papa Francisco: "En Santa Fe siempre fui más hincha de Colón que de Unión"

El dirigente santafesino contó que había llegado a Roma con dudas y con un prejuicio que, reconoce, era compartido por parte del oficialismo de aquel momento. “Había una disputa muy fuerte con el gobierno nacional. Yo mismo dudaba de su rol como líder de la Iglesia y de su posible papado. Pero cometí el error de subestimar a un hombre de fe”, expresó.

Lo que sucedió en esa audiencia pública lo marcó para siempre: “Cuando el papa se acercó, me temblaban las piernas. Todo lo que quería decirle se me borró. Y lo único que me salió fue pedirle disculpas por haber dudado de él. Me acarició la cara y me dijo: ‘No te preocupes, todos nos equivocamos en algún momento’. Me largué a llorar. Fue una escena profundamente humana y fraternal”.

Una conexión con Santa Fe

Busatto también le entregó al Papa una camiseta de Colón —club del que es hincha— y una imagen del Colegio Inmaculada de Santa Fe, donde ambos habían estudiado. Francisco, con humor, le respondió: “En Santa Fe siempre fui más hincha de Colón que de Unión”, frase que con los años se viralizó entre simpatizantes y detractores por igual.

Pero más allá de lo futbolístico, el exlegislador valoró el impacto del pontífice en su dimensión más amplia: “Francisco volvió a poner a la Iglesia cerca de los orígenes populares. Trabajó por los que más lo necesitan, no solo en lo espiritual sino también en lo material”.

“No es patrimonio de ninguna fuerza política”

Busatto también rechazó las lecturas políticas reduccionistas en torno a Francisco. “Sería un error histórico atribuirle una pertenencia partidaria. Su legado va mucho más allá. Fue un líder espiritual, no un operador. No lo pongamos en un casillero mezquino. Es injusto y empobrece su figura”, afirmó.

En ese sentido, lamentó que el Papa no haya podido regresar a la Argentina: “Hubiera sido un gesto muy fuerte para el país. Pero quizás él entendió que su visita podría abrir heridas. Nosotros, como sociedad, no supimos estar a la altura para recibirlo unidos”.

Finalmente, cerró con una reflexión: “Estuve con uno de los hombres más importantes de las últimas décadas. Su ejemplo de cercanía, humildad y compromiso con la justicia social va a quedar para siempre. Y los que tuvimos la dicha de estar cerca de él, lo llevaremos en el corazón de por vida”.