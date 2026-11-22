Milkaut, Punta del Agua y La Tarantela manifestaron ante la Justicia su interés en producir en distintas instalaciones de la láctea santafesina. Las iniciativas buscan sostener la actividad industrial mientras avanza la venta de activos.

SanCor. Tres empresas Milkaut, Punta del Agua y La Tarantela buscan producir en sus plantas.

Tres empresas del sector lácteo presentaron ante la Justicia propuestas para producir bajo la modalidad de fasón en distintas plantas de SanCor , en medio del proceso de quiebra y mientras avanza el procedimiento para la venta de activos de la cooperativa.

Se trata de Savencia, a través de Milkaut; Punta del Agua y Failar S.A., vinculada a La Tarantela. Las compañías manifestaron su interés en operar instalaciones de la firma mediante esquemas individuales, con el objetivo de mantener la actividad industrial y preservar el valor de los establecimientos.

La presentación se realizó en el expediente judicial «SanCor CUL s/ quiebra», que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.

Según los escritos presentados, Milkaut manifestó su interés en celebrar un contrato de fasón para operar la planta de Gálvez.

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Por su parte, Punta del Agua propuso producir queso barra en las instalaciones de Balnearia y utilizar las plantas de Sunchales y/o Devoto, de acuerdo con la capacidad operativa disponible.

En tanto, Failar S.A., vinculada a La Tarantela, planteó elaborar manteca, queso crema y crema en la planta de Devoto, sin perjuicio de continuar con los contratos de fasón que ya se encuentran vigentes.

Las empresas aclararon que las propuestas fueron presentadas de manera individual y no conjunta. Por lo tanto, las iniciativas no implican un acuerdo comercial, una asociación ni la conformación de un emprendimiento compartido entre las firmas interesadas.

Los objetivos de las propuestas para SanCor

El propósito de las presentaciones es sostener el nivel de actividad y la capacidad operativa de las plantas durante el proceso judicial, generar ingresos para la masa de la quiebra sin exigir inversiones de capital propio de la cooperativa y evitar un mayor deterioro del valor de los activos que forman parte del procedimiento de venta.

Las iniciativas se enmarcan en la posibilidad de mantener transitoriamente la actividad industrial de SanCor hasta que se concrete una eventual adjudicación de sus instalaciones.

Ahora, las propuestas deberán ser analizadas por la Sindicatura, la Coadministración y el juzgado interviniente, que evaluarán su viabilidad y las condiciones para avanzar con cada uno de los esquemas de producción.