Luego de pasar 37 dias de internación, se confirmó el alta médica del Papa Francisco

Agradecimientos del Papa Francisco

Luego de este acontecimiento, según el portal Vatican News, el Papa expresó su alegría por las oraciones de apoyó tras un mensaje leído este sábado por la mañana a los peregrinos de la archidiócesis de Nápoles y de otras diócesis italianas que acuden a la Basílica de San Pedro con motivo del Jubileo.

"En estos últimos días, he sentido el apoyo de vuestra cercanía, especialmente a través de las oraciones con las que me han acompañado. Por eso, aunque no pueda estar físicamente presente entre ustedes, expreso mi gran alegría al saber que están unidos a mí y entre ustedes como Iglesia en el Señor Jesús", detalló el Papa.

Por último, el Santo Padre los saludó recordando que "la unidad que los reúne como comunidad en torno a sus pastores y al Obispo de Roma" se expresa a través de esta peregrinación jubilar, así como "el compromiso de acoger la invitación de Jesús a entrar 'por la puerta estrecha' (Mt 7,13)". "El amor es así: nos une y nos hace crecer juntos. Por eso, a pesar de vuestros caminos diferentes, lo que los ha traído aquí juntos a la tumba de Pedro, podrán salir aún más fuertes en la fe y más unidos en la caridad".