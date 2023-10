Melconian se refirió a los audios de presunto tráfico de influencia: "Es todo mentira, es campaña sucia"

"No tiene nada que puedas decir es un delito o tráfico de influencias. Para mí esto está hecho con el objeto de que hoy estemos acá hablando de esto", expresó la candidata presidencial de JxC.

Melconian, por su parte, consultado sobre la veracidad de los audios, aseguró que “es mentira total” y señaló: "Tuve que buscar abogado porque no tengo abogado de cabecera” que “escuchará e irá a la justicia como corresponde”.

“El conflicto de todo esto es 'quiero que lo levantes para afectar la candidatura de Patricia Bullrich'”, expresó y señaló que “aún suponiendo que era yo, no era funcionario”. Además, Melconian afirmó que en los audios “también se meten en mi postura critica hacia Mauricio Macri y Marcos Peña” y recordó que él ya la había hecho pública.

“Cuando me dicen esto me pongo a pensar la fuente”, manifestó el economista y dijo que se trata de “un señor, un tránsfuga de primer nivel, un hombre extorsionador” y remarcó: “Un tránsfuga, aparentemente de los servicios”.

Melconian aseguró que no está "desesperado", ya que "es todo mentira”.

"Un amigo me dijo que me iban a operar. Tengo 66 años y las dos veces que participé en política vino el sacudón. No me había pasado nada hasta que Bullrich dijo que voy a ser ministro de Economía. Han tenido siete o diez años, hasta la segunda semana de las PASO para publicar esto, y sale ahora. Ni siquiera hay denuncia", enfatizó el economista.

