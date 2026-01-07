Uno Santa Fe | Información General | Javier Milei

Milei elogió a Trump por "rediseñar el orden mundial" pero aclaró que Argentina "no romperá" lazos comerciales con China

El presidente remarcó que está "profundamente alineado geopolíticamente" con el actual mandatario de Estados Unidos. “Parte de la discusión es terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba o Nicaragua”, dijo el libertario

7 de enero 2026 · 08:14hs
Javier Milei ratificó su respaldo a los Estados Unidos tras la captura del mandatario de Venezuela

Javier Milei ratificó su respaldo a los Estados Unidos tras la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro

El presidente Javier Milei ratificó su respaldo a los Estados Unidos tras la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, pero descartó que vaya a romper lazos comerciales con China.

Milei sostuvo que está "profundamente alineado geopolíticamente" con la gestión de Donald Trump y remarcó: “Si uno no es explícito, después hacen lecturas perversas”.

El mandatario argentino dijo que es una "estupidez" que sectores de la política cuestionen que “Estados Unidos se quiere apropiar del petróleo” porque “lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”.

“Hay un reordenamiento y está claro que algunos jugadores están mejores posicionados que otros. Nosotros tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral nuestra alianza geopolítica, siempre hablé de esto”, mencionó.

Sin embargo, aclaró que “siempre” habló de “alianza geopolítica porque en paralelo está la cuestión comercial”. Y al respecto, aseguró: “Yo no voy a romper los lazos comerciales con China. De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China”.

Venezuela

Luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y de la captura y el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York para ser juzgado, Milei se refirió a la situación que atraviesa el país sudamericano.

"Murieron 40 personas en esta operación quirúrgica, en un nivel de precisión admirable, y 32 eran cubanos que no estaban de paseo en Venezuela, sino agentes militares. Estábamos hablando de una dictadura. Ya en 2007 había empezado a tener grietas este narcoestado terrorista. Hoy el terrorismo tiene distintas facetas y ha financiado a políticos, medios de comunicación, periodistas, empresarios, por eso hay tanta gente preocupada por lo que pasa en Venezuela", detalló.

En declaraciones por streaming en Neura, Milei avaló que los Estados Unidos tomen el control del petróleo de Venezuela y señaló: "El tema es para cortarle el suministro a los comunistas. Y no solo por el lado del petróleo, porque me parece extraño que todos los que se preocupan no dijeron nada cuando se lo llevaban Cuba o Irán. Es raro. No se puede esperar honestidad intelectual de la gente de izquierda".

"Usaban la logística de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para el narcotráfico y el motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con eso", añadió después.

Milei definió como “cosas dantescas” que grupos de venezolanos que se fueron de su país festejaran la captura de Maduro y sectores de izquierda “se quejaran”.

“No hay nada más ridículo que ver a un zurdo que están mal por festejar la caída del dictador. Los que vivieron el comunismo lo odian. Solamente lo aman los zurdos con Osde. No tenemos que dejar de lado el tema de la violación de los derechos humanos y la tortura. Lo que es el Helicoide. Tampoco se olviden que tenemos a nuestro gendarme Nahuel Gallo”, explicó.

• LEER MÁS: Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

Javier Milei Argentina Nicolás Maduro Estados Unidos
