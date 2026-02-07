Milei encabezó el acto por el Combate de San Lorenzo y la entrega del sable corvo de San Martín: "Un acto de justicia histórica"

El presidente, tras un breve discurso, hizo el traspaso formal del sable, que volverá para ser exhibido en forma permanente en Buenos Aires

Milei fue el único orador en el acto central por los 213 años del Combate de San Lorenzo.

El presidente Javier Milei encabezó el acto central por los 213 años del Combate de San Lorenzo este sábado en el Campo de la Gloria, y la entrega del sable corvo de José de San Martín a los granaderos . El mandatario ingresó al lugar junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo.

El ingreso del libertario al Campo de la Gloria, enmarcado por una numerosa asistencia de público, se produjo minutos después de las 19. Mientras caminaba junto a Pullaro rumbo al escenario donde dio su discurso, saludó a los presentes y hasta se acercó corriendo hacia una de las gradas para estrechar las manos con algunos, valla de por medio.

El Presidente Javier Milei hizo entrega del Sable Corvo del General José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín". pic.twitter.com/EnJUr5icuk

El discurso del libertario comenzó a las 19.45 con un reconocimiento a los granaderos y un breve repaso de la historia y de lo que representa el sable de San Martín. "La gesta sanmartiniana fue una vedadera revolución que nos liberó de un Estado tiránico. Era un mundo invertido, atrasado e injusto. Se puso a las Provincias Unidas de pie por primera vez en su historia", dijo.

Milei sostuvo que la devolución del sable a Granaderos es un “acto de justicia histórica”.

Y siguió: “Debe guiarnos en las decisiones que tomamos como Nación. Consagramos el retorno el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos. Se trata de la espada que trajo libertad a la tierra que solo conocía el sometimiento”.

“El sable no es un objeto histórico más, es el símbolo material más poderoso de la Nación argentina. Una reliquia sagrada, un objeto que porta una historia, una promesa y una misión: llevar la libertad al gran sur del nuevo mundo”, agregó.

Para Milei, el retorno del sable corvo a los granaderos es “saldar una deuda histórica” de parte del Estado. “No limitará su acceso, estará expuesto al público en la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo”.

Acto seguido, el jefe de Estado entregó formalmente la custodia del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, en una ceremonia que tuvo una fuerte carga simbólica y política. Milei fue el único orador del acto, que incluyó una recreación histórica del combate, un desfile de granaderos y la participación de agrupaciones tradicionalistas.

Tras los homenajes, el sable regresará a Buenos Aires para ser exhibido desde este domingo en el Regimiento de Granaderos de Palermo.

El presidente fustigó al peronismo y al kirchnerismo por la polémica alrededor de la tenencia del sable corvo de José de San Martín: "Adolfo Carranza, director del Museo Histórico Nacional, dispuso que fuera exhibido allí durante gran parte del siglo XX, pero fue robado no una sino dos veces por la Juventud Peronista: una en 1963 y otra en 1965, durante un gobierno democrático. Eso no puede ser llamado de otra manera que como un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional".

"Tras ser hallado y devuelto al Ejército, el sable quedó bajo la custodia definitiva del Regimiento de Granaderos a Caballo por casi 50 años. Hasta 2015, cuando por orden de la expresidenta Cristina Kirchner fue trasladado nuevamente al MHN, y no deberá sorprender que quienes habían robado el sable en los 60 fueron invitados a la inauguración de la sala donde sería exhibido", criticó Milei.

• LEER MÁS: Así llegó el sable corvo de San Martín al Convento de San Lorenzo