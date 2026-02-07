Uno Santa Fe | Información General | San Lorenzo

La eufórica entrada de Javier Milei a San Lorenzo

El Presidente llegó a pura arenga al Campo de la Gloria junto al gobernador Maxi Pullaro. VIDEO

7 de febrero 2026 · 20:57hs
Así llego el presidente a la ciudad de San Lorenzo para encabezar el acto por el 213° aniversario del Combate

Así llego el presidente a la ciudad de San Lorenzo para encabezar el acto por el 213° aniversario del Combate

Tras el traslado del sable corvo de San Martín, el presidente Javier Milei participó este sábado del acto en conmemoración al 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, y su llegada, fiel a su estilo, no pasó desapercibida.

El mandatario ingresó junto a su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei; y otros funcionarios y dirigentes libertarios, además del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

video milei ingreso campo de la gloria San Lorenzo

Así fue la entrada de Javier Milei al acto en San Lorenzo

Mientras Pullaro solo se limitó a saludar, el Presidente arengó a los más de 60.000 asistentes y hasta corrió por el predio y saltó, mostrándose por demás eufórico.

El sable corvo es el protagonista de la recreación del combate de 1813 que se realiza en el Campo de la Gloria. Aunque es el símbolo máximo de la gesta, el sable corvo no fue utilizado por el Libertador en esta batalla específica, aunque sí en el resto de la campaña continental.

• LEER MÁS: Así llegó el sable corvo de San Martín al Convento de San Lorenzo

San Lorenzo Javier Milei
