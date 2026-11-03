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Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa a pesar del pedido de la Iglesia

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, sugirió que estén presentes los exmandatarios, pero el gobierno se negó. Mauricio Macri participará como invitado de su primo Jorge, jefe de gobierno de Caba

3 de noviembre 2026 · 16:37hs
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Milei no invita a expresidentes. El gobierno argentino decidió no extender la invitación a los exmandatarios para el recibimiento del Papa.

Milei no invita a expresidentes. El gobierno argentino decidió no extender la invitación a los exmandatarios para el recibimiento del Papa.

El gobierno argentino define los detalles del recibimiento del Papa León XIV, que este domingo arribará a Buenos Aires tras una primera parada en Uruguay. En este contexto y para la ceremonia oficial, Javier Milei decidió no extender la invitación a los expresidentes Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá, María Estela Martínez de Perón y Mauricio Macri, aunque este último participará de otros eventos, pero como invitado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La recepción oficial tendrá lugar en el Palacio Libertad, o el ex-Centro Cultural Néstor Kirchner, este domingo a partir de las 18.30. Allí, León XIV será recibido por el mandatario Javier Milei y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el monseñor Marcelo Colombo. Además, Casa Rosada extendió la invitación a los 24 gobernadores y, a pesar de las asperezas internas, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, una figura abiertamente católica dentro del oficialismo.

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Cronograma de la visita

El Sumo Pontífice llegará a Buenos Aires alrededor de las 16.30 luego de su visita a Uruguay. Una vez en Argentina visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, tendrá una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada donde se encontrará con Milei y luego viajará hasta el Palacio Libertad en Sarmiento 151.

Una de las condiciones que pidió el Vaticano fue que en el recibimiento en el Palacio Libertad estuvieran todos los sectores políticos, de todas formas, no sugirió que debían ser expresidentes o figuras políticas en específico.

Macri sí estará presente

El monseñor Colombo sugirió a Milei que invite a los expresidentes de la república, pero desde Casa Rosada desestimaron esa opción. Con Cristina Fernández de Kirchner detenida en prisión domiciliaria y Estela Martínez de Perón viviendo en España, el gobierno tenía la posibilidad de invitar a Adolfo Rodríguez Saá (23-30 de diciembre de 2021), Eduardo Duhalde (2002-2003), Alberto Fernández (2019-2023) y Mauricio Macri (2015-2019).

Sin embargo, el gobierno nacional se negó a enviar la invitación y ninguno recibió la carta oficial con el sello de la presidencia. De todas formas, Mauricio Macri se aseguró un lugar privilegiado en la visita del Papa a la Argentina ya que fue invitado por Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y primo del exmandatario.

Mauricio Macri no irá al Palacio Libertad, al exmandatario le llegó la invitación para formar parte de la comitiva en la misa que León XIV oficiará el lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el Monumento de los Españoles del barrio de Palermo.

Milei Papa León XIV Macri
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