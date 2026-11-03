Pullaro abrió la puerta a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza: "Se verá el año que viene"

El gobernador evitó descartar una alianza con los libertarios y afirmó que todos los sectores que acompañen el modelo de Santa Fe tienen lugar en Unidos. También ratificó su rechazo al kirchnerismo y respaldó la suspensión de las PASO nacionales.

Alianza electoral. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejó abierta la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones del próximo año. Durante una rueda de prensa en la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada este martes en Buenos Aires, sostuvo que los sectores que coincidan con el modelo de gestión provincial tendrán las puertas abiertas para sumarse al espacio.

Consultado sobre un eventual entendimiento con el partido del presidente Javier Milei, Pullaro evitó confirmar negociaciones, aunque tampoco descartó esa posibilidad. “Nuestro frente es un frente político provincial, no es un frente ideológico, es un frente que resuelve los problemas que tiene la gente”, afirmó.

En esa línea, planteó que la construcción política de Unidos puede incorporar a otros sectores que compartan los objetivos de la gestión santafesina. “Todos quienes estén de acuerdo en acompañar el modelo que Santa Fe les propone a los santafesinos, desde luego que tienen las puertas abiertas. Se verá el año que viene”, expresó.

De esta manera, el mandatario dejó abierta la discusión sobre la posibilidad de una alianza con los libertarios para los próximos comicios, aunque no anunció conversaciones formales ni definiciones sobre un eventual acuerdo.

Pullaro ratificó su rechazo al kirchnerismo

En sus declaraciones, el gobernador también volvió a marcar distancia del kirchnerismo y vinculó su rechazo con el escenario de violencia e inseguridad que, según sostuvo, atravesó Santa Fe durante aquella gestión.

“Nosotros creemos que lo que no se puede es volver atrás, y volver atrás significa que el kirchnerismo pueda volver a ganar en la República Argentina o en la provincia de Santa Fe”, manifestó.

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Luego recordó el período anterior de gobierno provincial y afirmó: “Hace tres años gobernaba el kirchnerismo la provincia de Santa Fe y tuvimos récord de violencia y récord de homicidios. A eso es a lo que no queremos volver”.

Las expresiones se inscriben en la discusión sobre la conformación de alianzas y los posibles alineamientos políticos de cara a 2027, en un escenario en el que Unidos y La Libertad Avanza podrían evaluar puntos de coincidencia, aunque mantienen identidades partidarias y estructuras propias.

También respaldó la suspensión de las PASO nacionales

Por otra parte, Pullaro reiteró su apoyo a la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a nivel nacional, una postura que coincide con la iniciativa impulsada por el oficialismo nacional.

La definición se suma a sus declaraciones sobre la posibilidad de ampliar los acuerdos políticos y deja planteado un escenario de cara al próximo año: la eventual articulación entre Unidos y sectores libertarios dependerá de las coincidencias programáticas y de las decisiones que adopten las distintas fuerzas.

Por ahora, Pullaro evitó anticipar nombres, mecanismos o negociaciones concretas y dejó la definición para el año próximo.