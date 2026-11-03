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Vélez prepara su visita a Unión con la mira puesta en los playoffs

Vélez intensifica los trabajos físicos y tácticos para enfrentar al Tatengue este viernes en Santa Fe, por la última fecha de la fase regular.

3 de noviembre 2026 · 16:33hs
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Vélez prepara su visita a Unión con la mira puesta en los playoffs

Mientras Unión se prepara para cerrar la fase regular en el estadio 15 de Abril, Vélez continúa ajustando su funcionamiento para visitar al conjunto de Leonardo Madelón este viernes. El Fortín afrontará el compromiso con la necesidad de llegar en las mejores condiciones a una jornada que marcará el cierre de la etapa inicial y el comienzo de la definición por los playoffs.

Vélez, con la mira en Unión

El plantel de Liniers realizó este martes una jornada de trabajo que combinó exigencia física y tareas con pelota. La actividad comenzó en el gimnasio del predio, con un circuito de fuerza y potencia, y continuó en el campo de juego con ejercicios de posesión, rondos y circulación rápida.

Posteriormente, el cuerpo técnico dispuso un ensayo táctico de fútbol formal en espacios reducidos, con dos equipos enfrentados. El objetivo fue trabajar la presión tras pérdida, la velocidad en la toma de decisiones y los movimientos colectivos, aspectos que Vélez pretende fortalecer antes de visitar al Tatengue.

El conjunto velezano volverá a entrenarse este miércoles por la mañana en su predio de Ituzaingó y continuará con la puesta a punto antes de viajar a Santa Fe.

Para Unión, el partido representa una instancia clave en su objetivo de meterse en los playoffs, por lo que también estará atento a la preparación de un rival que llegará a la capital provincial con la intención de cerrar la fase regular de la mejor manera y afrontar la etapa decisiva del campeonato.

Vélez Unión playoffs
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