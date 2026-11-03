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Mac Allister, sobre las conspiraciones en torno a la final ante España: "En las redes hay muchísima impunidad"

El jugador de la Selección argentina y del Liverpool también se expresó sobre el retiro de Messi.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 16:22hs
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Mac Allister, sobre las conspiraciones en torno a la final ante España: En las redes hay muchísima impunidad

El mediocampista del Liverpool Alexis Mac Allister desmintió los rumores y conspiraciones que circulaban en internet sobre un arreglo para que España ganara la Copa del Mundo ante Argentina en el Mundial 2026: "Vivimos en un mundo donde con las redes sociales hay muchísima impunidad y cualquiera puede decir cualquier cosa".

Además, Mac Allister habló sobre el retiro del excapitán de la selección argentina, Lionel Messi, quien disputó su último encuentro vestido de celeste y blanco contra Benín el pasado 6 de octubre en el Monumental, y señaló cómo lo afronta él junto al grupo: "Así como nos pasó con la Copa del Mundo, a uno le cuesta asimilar ese tipo de cosas; creo que todavía no nos damos cuenta de que Leo no va a estar más con nosotros".

El mediocampista surgido en Argentinos Juniors y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 no se guardó nada y habló sobre la actualidad en Liverpool y su futuro en el club inglés. También brindó su opinión sobre distintos temas relacionados con la Selección argentina, como la final del Mundial, las conspiraciones sobre dicho partido, el retiro de Lionel Messi y el nivel con el que llega la nueva camada de jugadores, además de una posible vuelta al fútbol argentino.

Situación de renovación en el Liverpool

Alexis atraviesa un tira y afloja con la dirigencia del Liverpool, equipo que milita en la Premier League de Inglaterra, que le comunicó su decisión de no renovarle el contrato, aunque existe la posibilidad de obtener una extensión a futuro.

Hoy es titular en el elenco europeo y convierte goles importantes: "Siento ese cariño de la gente; para mí es algo increíble. Estamos en una situación en la que yo estoy con un año y medio de contrato; al final, me sigue quedando tiempo en este club. Lo que quiero es seguir acá".

La final del mundo y sus conspiraciones

Mac Allister brindó su mirada sobre el último partido de la Copa del Mundo, en el que Argentina perdió por poco; también lamentó la derrota: "Nosotros siempre nos quedamos con las cosas positivas. Obviamente, fue un dolor muy grande no haber podido ganarlo, porque todos sentíamos que estábamos cerca y que podíamos ganar esa final del mundo".

También reveló la superioridad del seleccionado europeo en el partido: "La realidad es que España fue mucho mejor y mereció ganarla. Aun con nosotros jugando mal, estuvimos muy cerca; es lo que más bronca da".

El jugador surgido de las inferiores de Argentinos Juniors opinó sobre las conspiraciones que rondaron en internet al término del partido ante España, por el bajo nivel mostrado por Argentina, a diferencia del que había mostrado durante toda la competencia: "Al ser una familia de fútbol, entendemos que esas cosas no existen. Lamentablemente, hoy vivimos en un mundo donde, con las redes sociales, hay muchísima impunidad y cualquiera puede decir cualquier cosa".

Retiro de Lionel Messi de la Selección

Mac Allister señaló que no se da cuenta de que Messi no estará más en el predio que se ubica en Ezeiza y lleva su nombre, aunque tiene esperanza de que vuelva a vestirse de celeste y blanco en algún momento: "Así como nos pasó con la Copa del Mundo, que a uno le cuesta asimilar ese tipo de cosas, creo que todavía no nos damos cuenta de que Leo no va a estar más con nosotros. Capaz ahora, cuando vayamos, sí. Entiendo, obviamente, todo lo que se generó, la decisión de él".

"Yo siento que todavía hay una puertita abierta en algún momento. Lo siento así porque él siempre lo dio todo por la selección, siempre marcó la diferencia dentro de la cancha. Lo hizo en un Mundial con 39 años", siguió Mac Allister.

Nueva camada de jugadores en la Selección

"Quizás arranca una nueva etapa en la selección, sin Leo, sin el mejor jugador de todos, pero aun así creo que hay futuro. Hay muchos chicos que vienen empujando, que tienen mucho talento. Ojalá que sea el comienzo de algo nuevo o que sea una continuación de lo que ya hicimos", señaló el mediocampista del Liverpool al referirse a la era post-Messi.

Por otra parte, brindó detalles de cuáles son algunos de los jugadores que tuvieron actuaciones o actitudes interesantes para la Selección: "Leonel Flores causó una muy buena impresión en los entrenamientos, en los partidos que jugó, aunque haya jugado poco. Agustín Giay también es un jugador que lo ha hecho muy bien y que ha demostrado en los entrenamientos el nivel que puede dar. Sobre Nico (Paz), ya todos sabemos lo que puede dar. No hay duda de que es un talento de esos que no hay muchos y nosotros lo valoramos e intentamos ayudarlo también".

Por último, Mac Allister pronunció su deseo de pegar la vuelta desde Europa hacia el fútbol argentino, donde expresó en qué clubes le gustaría estar: "Argentinos es el club que me dio todo tanto a mí como a mi familia y, obviamente, me encantaría. Me quedó un poco también la espinita con Boca, de que haya sido un tiempo tan corto. Me quedé con ganas de jugar un poco más y, si no es ni Argentinos ni Boca Juniors, obviamente que en el Club Deportivo MacAllister creo que tengo las puertas abiertas (entre risas)".

Mac Allister España Liverpool
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