Milei reclamó flexibilización comercial en el Mercosur y pidió una condena al régimen de Maduro

En un discurso ante los mandatarios del bloque, el Presidente cuestionó la burocracia interna, planteó una reforma integral del Mercosur, respaldó la presión internacional sobre Venezuela y reiteró el reclamo argentino por Malvinas

El presidente Javier Milei pronunció este sábado un discurso de fuerte tono político y económico en la cumbre del Mercosu r, donde reclamó una mayor flexibilización comercial, criticó el funcionamiento del bloque regional y pidió una condena explícita al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. “¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, planteó ante jefes de Estado y delegaciones.

En su exposición, Milei sostuvo que el Mercosur “no cumplió sus objetivos fundacionales” y enumeró una serie de déficits estructurales. “No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica ni armonización normativa real, y tampoco hubo un incremento significativo del comercio interno”, afirmó. A su vez, cuestionó la existencia de “una burocracia sobredimensionada e ineficaz” y remarcó que “la realidad no se discute, se mide”.

El mandatario advirtió que el comercio intrazona se encuentra hoy “muy por debajo de sus niveles históricos”, a pesar de que el bloque mantiene aranceles externos entre los más altos del mundo. “Un arancel así no protege el empleo, lo destruye”, sostuvo.

En ese marco, Milei reclamó una reforma institucional profunda. “El bloque necesita reducir su costo económico y volver a poner la integración al servicio del comercio, no de la burocracia”, enfatizó. También destacó el potencial estratégico de la región en materia de energía, minerales críticos y alimentos, y llamó a eliminar barreras internas para impulsar la coordinación energética y la articulación de cadenas de valor.

La flexibilización fue uno de los ejes centrales del mensaje presidencial. “La flexibilidad es un activo, no una amenaza; la rigidez solo puede traer estancamiento”, afirmó. En esa línea, advirtió que intentar frenar los avances en distintas modalidades de apertura comercial implicaría “condenar al Mercosur al anacronismo”.

Al referirse a la relación con la Unión Europea, Milei cuestionó la lentitud de las negociaciones y señaló que, tras décadas de diálogo, el acuerdo comercial aún no se concretó. “Nuestros países no tienen diez años más para perder en discusiones administrativas”, expresó.

En materia de seguridad, el Presidente mencionó el avance del narcotráfico y el crimen organizado transnacional, y recordó que Argentina impulsó la creación de la Comisión Mercosur contra el Crimen Organizado Transnacional.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en Foz de Iguazú.

Uno de los tramos más duros del discurso estuvo dedicado a Venezuela. Milei describió la situación del país como una “crisis política, humanitaria y social devastadora” y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura atroz e inhumana”. En ese sentido, respaldó “la presión internacional de los Estados Unidos y de Donald Trump” y exhortó al bloque a “condenar tajantemente este experimento autoritario”.

Además, reclamó la liberación de todos los presos políticos y pidió especialmente por el argentino Nahuel Gallo, a quien calificó como “detenido ilegalmente”. También destacó el reconocimiento internacional a María Corina Machado, a quien mencionó como Premio Nobel de la Paz 2025, y reiteró el llamado a respetar la voluntad popular en Venezuela.

Sobre Bolivia, Milei aseguró que la Argentina está dispuesta a acompañar “con seriedad técnica y claridad política” su proceso de adhesión al Mercosur. Antes del cierre, volvió a insistir con el reclamo argentino por la soberanía en el Atlántico Sur, y pidió el respaldo del bloque a los derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En el tramo final, el Presidente vinculó el escenario regional con los recientes resultados electorales en la región y afirmó que “existe una demanda social por economías más competitivas, abiertas y flexibles”. “El Mercosur enfrenta una definición: adaptarse a esta nueva realidad o quedar atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás”, concluyó.