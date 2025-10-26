Uno Santa Fe | El País | Milei

Milei convocó a legisladores y gobernadores de otros partidos para acordar las reformas

El presidente celebró desde el búnker de La Libertad Avanza el triunfo en los comicios legislativos y anticipó una etapa de consensos

26 de octubre 2025 · 23:28hs
El presidente Javier Milei habló luego de la contundente victoria de La Libertad Avanza en todo el país en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre y adelantó que la segunda mitad de su gestión incluirá reformas que serán consensuadas con legisladores y gobernadores con los que considera que el oficialismo puede dialogar.

“Nos alegra saber que en muchas provincias las segundas fuerzas no fueron del kirchnerismo, sino del oficialismo provincial (en cada caso). Oficialismos que son actores racionales, pro capitalistas y a los que uno mas uno les da dos”, introdujo el jefe de Estado desde el escenario en el hotel Libertador.

Luego agregó: “Es por ello que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir estos acuerdos. En definitiva, ahora si podremos transformar en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, una Argentina que hoy en día no nos podemos imaginar", agregó el jefe de Estado.

“El esfuerzo se ha plasmado en este hermoso 41% de votos”, afirmó desde el búnker libertario. “Un dato que quedó claro hoy es que dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado. No solo eso, le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo”, se entusiasmó el presidente.

Discurso de Milei luego del triunfo en las elecciones

Milei subió al escenario a las 22.30, acompañado de su hermana Karina, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Diego Santilli y los principales referentes del oficialismo. Allí, elogió la implementación del nuevo sistema de votación, la boleta única de papel, y se mostró feliz por el triunfo.

“Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino ha decidido dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la reconstrucción de la Argentina grande”, dijo el presidente.

Luego, el jefe de Estado agradeció uno por uno a la primera línea de su gobierno, haciendo mención con nombre y apellido a los integrantes del Gabinete. “Basta de populismo, populismo nunca más. Al igual que en el 2023, somos muchísimos más los argentinos que quieren avanzar. Nuestra prioridad va a ser darle a los 47 millones de argentinos un futuro mejor, un futuro que se merecen”, enfatizó Milei.

“Los argentinos demostraron que no quieren volver al modelo de la inflación, la inseguridad, el fracaso”, agregó. “Al igual que en 2023, somos muchísimos más los que queremos avanzar que los que quieren retroceder”.

Mientras el presidente avanzaba en su discurso con su habitual estilo pero agregando un tono conciliador, el presidente del PRO, Mauricio Macri, publicó un posteo reconociendo el desempeño electoral de La Libertad Avanza.

El presidente Milei retomó esa línea discursiva, reiterando que habrá una nueva etapa de reformas con un Congreso que espera que se más favorable a sus políticas. “Vamos a impulsar las reformas que aun faltan para lograr ese futuro, queremos ser un país que crece, para volver a esa Argentina que nunca tuvimos que dejar de ser. Tenemos la responsabilidad de dejar los intereses partidarios de lado y pensar como país. Pensamos que podemos trabajar en conjunto con todas las fuerzas con las que tenemos puntos de acuerdo para lograr aprobar los cambios que la Argentina pide a gritos hace tantos años”, insistió el presidente Javier Milei ante la militancia que celebró la victoria de La Libertad Avanza en la jornada electoral.

