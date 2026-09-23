Se completó la quinta fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Sanjustino derrotó a Unión con dos golazos de Matute Benegas y es el puntero de la Zona B de la Primera A del Clausura. Se levanta el telón de la sexta fecha con dos encuentros.

Se disputó el único partido que queda pendiente de la 5° fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En la oportunidad, Sanjustino se impuso con autoridad a Unión de Santa Fe por 3 a 1 con doblete de Matute Benegas, y quedó como puntero de la Zona B.

En la presente jornada de miércoles habrá dos cotejos adelantados correspondientes a la sexta fecha del certamen, ya que hay elencos que deben afrontar en paralelo el Regional Amateur Litoral Sur.

Victoria de Sanjustino en el cierre de la fecha 5

En el estadio Coloso del Oeste del barrio Mataderos, se completó la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli. Con el arbitraje de Juan Bonnin, Sanjustino se impuso a Unión de Santa Fe por 3 a 1 con dos golazos de Matías Benegas y uno en contra de Ciro Isonio, mientras que para el Tate marcó Thiago Fernández. Con este triunfo, el Matador quedó como único puntero de la Zona B del certamen.

El equipo de Marcelo Molina buscaba seguir en lo más alto de su zona, e indudablemente no dejó escapar la oportunidad, puso lo mejor en cancha y por eso consiguió el triunfo. En el certamen liguista, el buen momento ofensivo es sin dudas Nehemías González, el goleador del equipo, otro que tiene luz verde fue Lautaro Oggier, que volvió a ser una alternativa en defensa. Pero la presencia de Matías Benegas fue clave en la victoria del Matador sobre el Tate en el popular Coloso del Oeste.

El goleador Matías Bengas expresó que "la verdad es que fue un partido entretenido, creo que los equipos que proponemos, que jugamos directo, que tratamos de jugar por abajo, así que salen ataques que obviamente salen cosas lindas. Así que bueno, creo que el empate no vi bien la jugada como fue, así que bueno, creo que fue de pelota parada, nosotros tuvimos la fortuna de levantarnos rápido, y nos llevamos un triunfo importante".

Lo que viene para el verdiblanco de San Justo será el sábado próximo visitar a Ciclón Norte en Cayastá, mientras que por el Regional Amateur, recién volverá a jugar el 4 de octubre como visitante ante San Lorenzo de Esperanza. El conjunto de la avenida López y Planes deberá visitar el próximo viernes a las 21.30 a Deportivo Santa Rosa en cancha de Independiente de Santo Tomé.

Las posiciones en la Zona B quedaron del siguiente modo: Sanjustino 13, El Quillá 11, Unión 10; Gimnasia y Esgrima, Academia Cabrera y La Salle Jobson 7; La Perla del Oeste y Ciclón Raccing 5; Ciclón Norte de Cayastá y Deportivo Santa Rosa 4; Nacional 3.

Dos adelantos por la 6° fecha del Clausura

Este miércoles comenzará a disputarse la sexta fecha del Clausura de la máxima división de la Liga Santafesina, donde el último campeón Colón de San Justo visitará a La Juve en Candioti y Cosmos será anfitrión de Newell’s en el predio Nery Pumpido. De momento son los únicos adelantos confirmados, donde el Rojo y el Tricolor se encuentran protagonizando el Regional Amateur y el fin de semana afrontarán el último compromiso de la fase de grupos en la región Litoral Sur.

Por la Zona A, en el estadio Rodolfo Candioti, a partir de las 21, Juventud Unida de Candioti recibirá a Colón de San Justo con el arbitraje de Ángel Cristoforato, mientras que en el predio Nery Pumpido, Cosmos lo hará con Newell´s con el arbitraje de Migue Mesquida. Las posiciones se encuentran así: Colón de San Justo 13, Juventud Unida 10, Nobleza de Recreo 9, Universidad del Litoral 8, Cosmos 7, Newell´s y Ateneo Inmaculada 6, Independiente y Colón 4, Sportivo Guadalupe 3 y Las Flores II 1.

El sábado se completará la programación con los siguientes cruces: Ateneo Inmaculada con Nobleza, Colón con Las Flores II, Universidad del Litoral con Independiente, La Salle Jobson con La Perla, Ciclón Norte con Sanjustino, Gimnasia y Esgrima con Nacional, Náutico El Quillá con Academia Cabrera y el interzonal entre Sportivo Guadalupe con Ciclón Racing.