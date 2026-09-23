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Colón afronta una semana clave: recupera jugadores y espera por los lesionados

Barrios, Rasmussen y Sarmiento evolucionan favorablemente y hay optimismo para que lleguen, mientras García sigue en duda y Delfino tendrá varias bajas.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 09:53hs
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Colón afronta una semana clave: recupera jugadores y espera por los lesionados

Pier Barrios, Federico Rasmussen y Darío Sarmiento generan optimismo en Colón de cara al partido ante All Boys. Los tres evolucionan favorablemente y la expectativa es que puedan llegar en condiciones al encuentro. En tanto, Franco García todavía no logró recuperarse y será seguido de cerca durante los próximos días.

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Recupera jugadores y espera por los lesionados

La semana será importante para conocer cómo llega el plantel de Colón. Barrios, Rasmussen y Sarmiento son los casos que generan mayor optimismo, mientras que García continúa sin recuperarse y por ahora es una incógnita para el cuerpo técnico.

La planificación indica que este jueves podría comenzar a realizar fútbol, antes del viaje previsto para el viernes. Allí se empezará a definir con mayor claridad el equipo que enfrentará a All Boys.

Las bajas que tendrá Colón

Iván Delfino ya sabe que contará nuevamente con Federico Lértora y Mauro Peinipil, quienes cumplieron sus respectivas suspensiones y están disponibles para regresar al equipo.

Por el contrario, Nicolás Thaller deberá cumplir una fecha más de suspensión, mientras que Ignacio Lago y Toledo quedaron afuera por haber alcanzado la quinta tarjeta amarilla. A ellos se suma el arquero Manuel Budiño, quien continúa recuperándose de una lesión.

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