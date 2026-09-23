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Un tren del Belgrano Cargas descarriló tras chocar contra troncos colocados en la vía: más de 12 horas de cortes en la ciudad

El incidente del Belgrano Cargas ocurrió el martes a las 19 en la zona de calle San Lorenzo, Saavedra y Francia, entre los barrios Mariano Comas y Barranquitas. Descarrilaron una locomotora y cinco vagones cargados de cereal. Operarios trabajan a destajo para reparar la infraestructura y prevén normalizar la zona a partir de las 15.

23 de septiembre 2026 · 09:51hs
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Un tren del Belgrano Cargas descarriló tras chocar contra troncos colocados en la vía: más de 12 horas de cortes en la ciudad

Un tren del Belgrano Cargas descarriló tras chocar contra troncos colocados en la vía: más de 12 horas de cortes en la ciudad

A más de 12 horas del grave accidente ferroviario registrado en la capital provincial, cuadrillas de operarios trabajan a ritmo sostenido para retirar el material rodante y reconstruir el tendido de vías dañado. El descarrilamiento de la formación perteneciente al Belgrano Cargas se produjo minutos antes de las 19 del martes, en la intersección de las calles San Lorenzo, Saavedra y Francia, entre los barrios Mariano Comas y Barranquitas sobre pasaje Irala.

De acuerdo a las primeras informaciones, el tren, que trasladaba toneladas de cereal con destino a las terminales portuarias del sur provincial, colisionó contra troncos de gran porte que habían sido colocados intencionalmente sobre los rieles. La fuerza del impacto provocó que la locomotora y cinco vagones descarrilaran, generando la rotura de durmientes y el desprendimiento de tramos de la traza ferroviaria.

Tren descarrilado en pasaje Irala y San Lorenzo

Tren descarrilado en pasaje Irala y San Lorenzo

LEER MÁS: Belgrano Cargas: descarriló un tren en Santa Fe y hay demoras en el ingreso a la ciudad

Las labores de remoción de los escombros y reparación de la infraestructura se extendieron durante toda la madrugada de este miércoles. Se prevé que los trabajos operativos continúen al menos hasta las 15, momento en que se restablecería parcialmente la transitabilidad del servicio.

"Los troncos sobre las vías provocaron el descarrilamiento de la locomotora y cinco vagones. Las tareas de reconstrucción se extenderán hasta la tarde de este miércoles", reportaron desde el operativo de emergencia en la traza ferroviaria.

Complicaciones en el tránsito e investigación en curso

El siniestro generó serios trastornos en el ordenamiento vial del cuadrante oeste de la ciudad:

Impacto en el tránsito vehicular: la parálisis de la formación y el despliegue de maquinaria pesada complican el ingreso y egreso de vehículos hacia la capital santafesina, en particular para el flujo que proviene desde la autopista Rosario–Santa Fe.

Recomendaciones de movilidad: inspección General y la Municipalidad solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución, contemplar desvíos hacia arterias secundarias y prever demoras.

Causa judicial: la Justicia investiga las circunstancias en las que fueron colocados los obstáculos de madera sobre las vías con el fin de determinar las responsabilidades penales detrás del presunto sabotaje al transporte masivo de cargas.

Belgrano Cargas tren descarrilamiento investigación
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