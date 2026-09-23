Conflicto del transporte: UTA y empresarios buscan un acuerdo por los salarios de los choferes de colectivos

Tras fracasar la última audiencia virtual, las partes se reunirán este miércoles. FATAP ofreció una suba del 10,5%, pero el gremio la consideró insuficiente

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) y los empresarios nucleados en FATAP se reunirán este miércoles desde las 15 para intentar destrabar el conflicto salarial que atraviesa al transporte de colectivos de corta y media distancia en el interior del país.

La nueva audiencia será presencial y tendrá lugar en la Secretaría de Transporte de la Nación , luego de que fracasara el encuentro realizado la semana pasada de manera virtual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

La propuesta salarial de los empresarios

En la última audiencia, el sector empresario puso sobre la mesa una propuesta de aumento salarial del 10,5% sobre los salarios y viáticos vigentes en cada jurisdicción.

De acuerdo con el planteo de FATAP, el incremento se abonaría durante octubre y estaría dividido en dos tramos. La primera cuota se pagaría el cuarto día hábil de octubre, mientras que la segunda se haría efectiva el 20 de octubre.

La entidad empresaria sostuvo que las compañías de transporte automotor de pasajeros del interior atraviesan una situación económica, financiera y operativa crítica. En ese marco, señaló que no cuentan con recursos suficientes para afrontar nuevos costos laborales sin profundizar el desequilibrio que afecta a los sistemas de transporte.

UTA rechazó el aumento del 10,5%

La UTA rechazó la propuesta salarial del 10,5%, al considerar que el porcentaje ofrecido resulta insuficiente frente a las pretensiones de los trabajadores.

El gremio ratificó además los planteos realizados durante las audiencias anteriores y reclamó una alternativa que permita una recomposición efectiva de los ingresos de los trabajadores del sector.

Pero el reclamo de UTA no se limitó a la cuestión salarial. Durante la audiencia, el sindicato presentó además una serie de denuncias vinculadas con presuntos incumplimientos laborales en distintas empresas de transporte.

Entre los puntos señalados aparecen la falta del descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, incumplimientos de los descansos entre vueltas, problemas relacionados con la entrega de indumentaria y situaciones vinculadas con trabajadores que se encuentran bajo licencias médicas justificadas.

Reclamo por los horarios y las condiciones de seguridad vial

Uno de los principales planteos de la UTA estuvo relacionado con los diagramas de trabajo, los tiempos de recorrido y las frecuencias establecidas para los servicios.

Según denunció el gremio, determinados diagramas serían incompatibles con el cumplimiento de las velocidades máximas y otras normas de tránsito. Esta situación, de acuerdo con el planteo sindical, podría colocar a los conductores ante la disyuntiva de cumplir con los horarios establecidos por las empresas o respetar las normas de seguridad vial.

En ese sentido, UTA advirtió que no aceptará sanciones contra los trabajadores derivadas de demoras ocasionadas por el cumplimiento de las reglas de tránsito.

El sindicato exigió que las empresas revisen y adecuen los recorridos y frecuencias a las condiciones reales de circulación, para evitar que los conductores queden expuestos a presiones relacionadas con el cumplimiento de horarios que, según el gremio, no serían compatibles con las normas vigentes.

La audiencia de este miércoles será clave para determinar si UTA y FATAP logran acercar posiciones y avanzar en una salida al conflicto que mantiene en tensión al servicio de transporte automotor de pasajeros de corta y media distancia.