Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

La conductora, de 99 años, permanece en una habitación común del Sanatorio Mater Dei. El informe de este lunes señaló que continúa evolucionando y que progresa en su rehabilitación kinesiológica.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei , donde permanece desde el 18 de septiembre tras una complicación de un cuadro respiratorio. A poco más de dos semanas de su reingreso, el centro médico difundió este lunes un nuevo parte sobre su estado de salud.

El informe indicó que la conductora, de 99 años, continúa evolucionando favorablemente y permanece en una habitación común. Además, continúa con el proceso de rehabilitación kinesiológica.

El parte fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y no establece por el momento una fecha de alta. El documento señala que, de no mediar cambios en su evolución, el próximo informe será difundido el miércoles.

Qué dice el nuevo parte médico

El comunicado difundido este lunes señala que “la Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico”.

Además, precisa que continúa en una habitación común y que “continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”.

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El informe también agradece, en nombre del Sanatorio y de la familia de la conductora, las muestras de afecto recibidas durante su internación.

Por el momento, el centro médico mantiene la decisión de continuar con la recuperación dentro de la institución y volverá a informar sobre su evolución el miércoles, siempre que no se produzcan modificaciones en su estado clínico.

Más de dos semanas de internación

Mirtha Legrand permanece internada desde el 18 de septiembre, cuando debió regresar al Mater Dei luego de una complicación respiratoria. La conductora había atravesado previamente otra internación durante septiembre y había recibido el alta el día 13.

Desde su reingreso, los distintos partes médicos informaron una evolución favorable. El 25 de septiembre, el sanatorio había señalado que se encontraba muy bien de su cuadro respiratorio y que incrementaba su actividad física junto al equipo de kinesiología.

El 30 de septiembre, en tanto, el Mater Dei informó que estaba “muy bien” de la neumopatía y en “franca mejoría”. Dos días después, el parte del viernes 2 de octubre indicó que se encontraba en proceso de recuperación para poder regresar a su casa, con seguimiento kinésico, nutricional y clínico.

La recuperación continúa en el Mater Dei

El nuevo comunicado no establece una fecha para el alta médica. La prioridad continúa siendo completar la recuperación antes de que Mirtha pueda regresar a su domicilio.

Mientras tanto, la conductora permanece acompañada por su entorno familiar y continúa con las tareas de rehabilitación indicadas por el equipo médico.

La próxima actualización oficial sobre su estado de salud será difundida el miércoles 7 de octubre, si no se producen cambios en su evolución.