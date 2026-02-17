Uno Santa Fe | Información General | Nación

Nación le descontará el día a los estatales que adhieran al paro nacional contra la reforma laboral

Desde Casa Rosada advirtieron que aplicarán quitas salariales a quienes no concurran a trabajar durante la huelga convocada por la CGT, prevista para el día que se trate el proyecto en Diputados. ATE ratificó una movilización al Congreso

17 de febrero 2026 · 13:03hs
El Gobierno nacional anticipó que descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por la CGT contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo, previsto para el día en que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados, con fecha tentativa este jueves.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que la medida se aplicará a quienes no concurran a sus puestos de trabajo o no cumplan funciones durante la jornada de protesta. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, señalaron desde el entorno del Ejecutivo.

La advertencia se da en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y los gremios, que ratificaron la medida de fuerza tras la media sanción del proyecto en el Senado. A diferencia de anteriores paros generales, en esta oportunidad se espera un impacto mayor por la adhesión de los sindicatos del transporte, lo que podría paralizar colectivos, trenes, subtes y taxis en todo el país.

Desde el oficialismo remarcaron que intentarán garantizar la presencia del personal estatal en sus puestos de trabajo, aunque reconocen que la logística será compleja ante la posible falta de transporte. “Tienen que venir a trabajar sí o sí, como sea”, indicó a Infobae un alto funcionario.

En el frente sindical, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmó su adhesión al paro, aunque sin movilización, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó que marchará al Congreso el día del debate legislativo. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó el proceso parlamentario y sostuvo que la presión en las calles es clave para frenar la iniciativa oficialista.

