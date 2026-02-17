Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión: cierran los mercados, Corvalán no tiene ofertas y sigue apartado

Muchos mercados están pronto a cerrarse y sin clubes interesados, Claudio Corvalán no destraba su rescisión de contrato en Unión

17 de febrero 2026 · 16:58hs
Unión: cierran los mercados, Corvalán no tiene ofertas y sigue apartado

El calendario avanza, los mercados se cierran y el futuro de Claudio Corvalán sigue igual. Con el libro de pases en la Liga Profesional culminado y el de la Primera Nacional en su tramo final —un panorama similar al de varias ligas del exterior—, el defensor todavía no recibió propuestas que le permitan destrabar su salida de Unión.

La falta de ofertas se transformó en el principal obstáculo para avanzar con la rescisión de su contrato. Más allá de que el diálogo con la dirigencia es permanente y en buenos términos, Corvalán no firmará su desvinculación sin un destino donde continuar. Una decisión lógica desde lo profesional, pero que al mismo tiempo genera un escenario incómodo para el club.

¿Qué pasará con Corvalán en Unión?

Mugre no forma parte de la consideración futbolística de Leonardo Madelón y, para colmo, posee un contrato altosl. A comienzos de 2025, el defensor rubricó un vínculo por dos temporadas, uno de los más importantes de toda su carrera, y no está dispuesto a resignarlo sin garantías ni proyección a corto plazo.

Claudio Corvalán sigue apartado en Unión.

Así, las necesidades de ambas partes chocan en un punto muerto. Unión busca aliviar su estructura salarial y liberar una ficha que hoy no utiliza, mientras que el jugador intenta proteger un acuerdo que le costó años de recorrido y regularidad alcanzar. Hay intereses compartidos y un trato respetuoso, pero ningún paso decisivo.

Mientras tanto, Corvalán entrena de manera diferenciada, apartado del grupo principal, en una escena que grafica el estado actual del conflicto: un vínculo vigente, sin utilización deportiva y sin una salida cercana en el horizonte. Los días pasan, las opciones se reducen y la situación sigue exactamente en el mismo lugar. Un empate que no conforma a nadie y que, por ahora, no muestra señales de resolución.

