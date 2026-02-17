Uno Santa Fe | Ovación | Willie Pep

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

El festival de boxeo en el barrio fue organizado por el gimnasio Willie Pep y contó con siete combates con las jóvenes promesas del pugilismo santafesino

17 de febrero 2026 · 09:49hs
Con marcado éxito y una impecable organización se concretó una atractiva reunión boxística, con siete peleas amateurs, en la sede del gimnasio Willie Pep ubicado en doctor Zavalla y Pasaje Liniers, en el corazón de barrio Roma. Fue como una entrada en calor para el mes de marzo en el que volverá el festival grande, con peleas profesionales.

Pasó Boxeo en el Barrio organizado por Willie Pep

El festival denominado Boxeo en el barrio, contó con la realización de 7 combates con las jóvenes promesas del boxeo santafesino, con una muy buena respuesta de público. Fue una noche de boxeo real, con la energía que se vive siempre arriba del ring. Una importante y destacada iniciativa de Nacho y Lea Doldán, los responsables del gimnasio santafesino.

El nuevo formato del festival del gimnasio Willie Pep fue una edición especial. En donde todo empieza. Para muchos fue la primera pelea, y asomaron los nervios, también los sueños y los futuros campeones. El evento desarrollado en barrio Roma contó con la fiscalización de José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. Por su parte, Torcuarto Arzeno, Lisandro Magnnen, Emanuel Baisetto y Darío Gómez fueron los jueces, y Ricardo Centurión el árbitro. También colaboraron Beatriz Perassi como la cronometrista y Sergio Ramseyer el médico presente.

En cuanto a los combates amateurs, Bruno Ramayo del Toledo Box se impuso por puntos a Jonatan Castillo del Thunder Box, mientras que Leonel Ramírez del Thunder Box se impuso a Theo Gradiella del Willie Pep, y Joel Frutos, entrenado por Ignacio Doldán, superó a Maximliano Nichea del Peligro Box de la ciudad de Paraná.

Por su parte, Valentín Miño del Willie Pep se impuso a Mikea Brites de la provincia de Entre Ríos por abandono en el segundo asalto, y Esteban Díaz, también del gimnasio anfitrión, superó a Nahuel Lescano del Training Boxing por abandono en la primera vuelta. Además, Benjamín Santoro del Thunder Box derrotó por RSC a Franco Troncoso del Willie Pep, y Alex Molina del Willie Pep se impuso a Aaron Velázquez de San Javier por KOT en el segundo round.

Se viene un festival en el Club Colón

El próximo sábado 21 de febrero desde las 21.30 se viene el primer festival de la temporada en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón. La velada organizada por Carlos Lemos, anuncia una pelea profesional, que tendrá como protagonista a Derian Benítez de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez ante Juan Bogado de la capital provincial y entrenado en el Boxing Training. También habrá diez combates amateurs. Las entradas anticipadas se pueden conseguir al 3425034425.

