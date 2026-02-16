Uno Santa Fe | Información General | changuito

Llenar el changuito cuesta más caro: cuánto necesitó un santafesino en el mes de enero

La brecha de precios entre la provincia más cara y la más barata es mayor a $113.000, según un estudio privado

16 de febrero 2026 · 11:55hs
Un informe privado encendió una nueva señal de alerta sobre el bolsillo de los argentinos. Según el relevamiento “Changuito Federal” de la consultora Analytica, una familia tipo necesitó en promedio $833.685 para cubrir la canasta mensual de alimentos y bebidas durante enero de 2026.

El estudio, elaborado en base a los precios publicados en las tiendas online de las principales cadenas de supermercados del país, se conoció antes de que el Indec difunda el dato oficial del IPC de enero. Desde el Ministerio de Economía estiman que la inflación se ubicará en torno al 2,5%, un nivel similar al de diciembre (2,8%).

Changuito Federal: cuánto costó llenar el changuito en cada provincia

El informe detectó fuertes diferencias regionales en el costo de la canasta básica mensual para una familia de cuatro integrantes.

La Patagonia volvió a concentrar los valores más elevados:

  • Santa Cruz: $911.587 (la más cara del país)
  • Chubut: $903.640
  • Tierra del Fuego: $891.399
  • Río Negro: $887.034

En el otro extremo, las provincias del NEA mostraron los valores más accesibles:

  • Misiones: $798.252 (la más barata)
  • La Rioja: $807.716
  • Chaco: $808.958

La diferencia entre la provincia más cara y la más económica fue de $113.335, lo que representa una brecha del 14,2%.

¿Qué pasó con los aumentos en enero?

En cuanto a la variación mensual, las mayores subas se registraron en:

  • Chubut: +3%
  • Entre Ríos: +3%
  • Interior de la provincia de Buenos Aires: +2,9%

Por el contrario, Catamarca tuvo el menor incremento, con apenas 0,9%.

¿Cuánto costó el changuito en Santa Fe?

En el caso de la provincia de Santa Fe, el relevamiento indicó que llenar el changuito demandó $821.674 durante enero, ubicándose por debajo del promedio nacional de $833.685.

En términos de variación mensual, Santa Fe registró una suba del 2,5%, alineada con la estimación nacional de inflación que maneja el Gobierno.

De esta manera, Santa Fe quedó en una posición intermedia dentro del ranking nacional: lejos de los valores más elevados de la Patagonia, pero también por encima de provincias del NEA que mostraron los costos más bajos.

Salarios y poder adquisitivo

El informe destaca que las regiones con el changuito más caro, como la Patagonia, también presentan los salarios privados registrados más altos del país. En Santa Cruz, por ejemplo, el mayor costo de la canasta es parcialmente compensado por remuneraciones más elevadas.

En esa región, el costo del changuito representa el 15,7% de la suma de dos salarios privados promedio, mientras que en el NEA el peso asciende al 29,7%, lo que evidencia una mayor presión sobre el poder adquisitivo en el norte argentino.

