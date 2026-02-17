Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

La medida fue dispuesta por la CGT nacional para el día en que Diputados trate la reforma laboral. Pedro Bayúgar confirmó que en la capital provincial se replicará la decisión y advirtió que la adhesión del transporte garantizará una fuerte afectación de la actividad.

Reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa un paro con alto impacto

La CGT Regional Santa Fe confirmó que adherirá al paro general dispuesto por la conducción nacional para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada a nivel nacional.

Aunque resta la confirmación oficial de la fecha, se estima que el debate podría realizarse el jueves 19 , jornada en la que la central obrera activaría la medida de fuerza.

El secretario gremial de la Regional Santa Fe, Pedro Bayúgar, explicó que se trata de un paro general sin movilización, pero con un alcance que tendrá fuerte impacto en la ciudad y la provincia.

“La CGT a nivel nacional dispuso el paro para el día en que se trate la reforma laboral en Diputados. Se estima que va a ser el jueves 19 y ese paro es sin movilizaciones”, sostuvo el dirigente en declaraciones a la emisora LT 10.

Uno de los puntos centrales que marcará la magnitud de la medida será la adhesión del transporte a nivel nacional. “Por contar con la adhesión del transporte —sean trenes, colectivos y demás— no habrá ningún medio de transporte para llegar a ningún lugar de trabajo”, advirtió Bayúgar.

Impacto en Santa Fe

En ese marco, confirmó que la Regional Santa Fe replicará la decisión nacional en los mismos términos. “Este paro dispuesto por la CGT nacional va a ser cumplido en la Regional Santa Fe de la misma manera. No habrá movilizaciones y la actividad será lo más nula posible”, afirmó.

El dirigente aclaró que podrían darse excepciones puntuales, como propietarios que conduzcan sus propios colectivos o comerciantes que abran sus negocios, pero remarcó que los trabajadores están convocados a adherir a la medida.

Rechazo a la reforma laboral

El paro tiene como eje el rechazo a la reforma laboral que será debatida en Diputados. Según Bayúgar, el proyecto implica un retroceso en materia de derechos laborales.

“Los trabajadores estamos convocados a repudiar la reforma laboral que se tratará en Diputados, que cercena derechos y nos hace retroceder muchos años en las condiciones de trabajo”, señaló.

En esa línea, sostuvo que la iniciativa contradice el principio de progresividad que establece la Constitución. “Lejos de tener progresividad, es un retroceso en ese sentido, y por eso es que la CGT nacional y todas las regionales realizaremos un paro general sin movilización”, concluyó.

De esta manera, a la espera de la confirmación del día y horario del debate legislativo, la central obrera ya anticipa que la medida tendrá alto impacto en Santa Fe, principalmente por la paralización del transporte y la adhesión de distintos sectores sindicales.