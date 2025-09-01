Nuevo feriado: el gobierno oficializó cuando será el fin de semana largo de octubre

La Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó el traslado del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente caía el domingo 12 de octubre, al viernes 10 , previo al comienzo del fin de semana. De esta manera, se suma un nuevo fin de semana largo al calendario de 2025.

La publicación en Boletín Oficia l se conoció tras la normativa publicada por el Gobierno el jueves pasado, en donde informaba el tratamiento que se le daría desde ese entonces a los feriados conocidos como “trasladables” que cayeran los fines de semana.

La Resolución 139/2025 publicada este lunes, confirmó lo que se anticipó en aquella publicación, la cual habilitó a la autoridad de aplicación a ejercer dicha modificación y definir la nueva fecha en función de un criterio que contemple el mayor beneficio social y económico.

En este sentido, podrán ser movidos al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, un criterio que el organismo determinó para la próxima fecha patria en el país. El texto subrayó que el “‘Día del Respeto a la Diversidad Cultural’, ha sido designado como feriado nacional trasladable por el artículo 1° de la Ley N° 27.399 y, en el presente año, coincide con un día domingo, resultando pasible de traslado en los términos del Decreto N° 614/25″.

Por su parte, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción, fundamentaron la conveniencia de anticipar el feriado al último día de la semana. El argumento central estuvo orientado a estimular la demanda turística interna y a favorecer la actividad de sectores estratégicos, como la gastronomía, el transporte y el comercio regional, señalando la importancia de aprovechar estos días para dinamizar la economía nacional. “Como una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”, sostiene el texto.

El cronograma nacional de feriados continúa

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre).

: Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre). Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.

Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible. Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.

