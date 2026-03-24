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Santa Fe conmemora el 24 de marzo con una amplia agenda de actos, marchas y actividades

Se realizarán diferentes actos en la ciudad, una vigilia y también una movilización, a 50 años del golpe, en una jornada marcada por la memoria, la verdad y la justicia

24 de marzo 2026 · 08:11hs
Actos y movilizaciones en la ciudad de Santa Fe en el día de la Memoria 

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Actos y movilizaciones en la ciudad de Santa Fe en el día de la Memoria 

A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, la ciudad de Santa Fe se prepara para una intensa jornada de memoria, reflexión y movilización en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Organismos de derechos humanos, instituciones y el Estado provincial organizan una agenda diversa que se extenderá durante varios días.

Agenda de actividades por el 24 de marzo en Santa Fe

Las actividades comenzaron el lunes 23 con la vigilia por la memoria en la ciudad. Desde las 17, la esquina de Zavalla y Tucumán se convirtió en un espacio de intervención colectiva, mientras que el Espacio de Memoria ex Comisaría Cuarta —que funcionó como centro clandestino de detención— fue escenario de una jornada cargada de simbolismo. Allí se desarrolló la campaña “Florecerán pañuelos”, junto con muestras fotográficas como “El Villazo” y “Crear a propósito, crear a pesar”, además de visitas guiadas en distintos turnos. En paralelo, en el Foro Cultural UNL, se presentó la muestra “Memorias mínimas”, que aborda el terrorismo de Estado desde la mirada de las infancias.

El martes 24, día central de la conmemoración, la agenda comenzará a las 9 con un homenaje en el Panteón de la Memoria del Cementerio Municipal. Más tarde, a las 11.30, se realizará un acto en la plaza central de San José del Rincón. Al mediodía, el Gobierno de la Provincia encabezará el acto oficial en la ex Comisaría Cuarta, donde se inaugurará la muestra “50 años – Nunca Más” de ARGRA.

Por la tarde tendrá lugar el momento más convocante de la jornada: la movilización popular. Los organismos de derechos humanos convocan a concentrar a las 17 en la Plaza del Soldado, desde donde partirá la marcha hacia la Plaza 25 de Mayo. Allí se realizará la lectura del documento central frente a Casa de Gobierno, en una convocatoria que se anticipa masiva en este aniversario.

Las actividades continuarán el miércoles 25 a las 11, con la inauguración de la muestra “Santa Fe a las puertas del 24 de marzo de 1976” en el Palacio Municipal, una propuesta que recupera la vida cotidiana y la militancia previa al quiebre institucional.

Durante el resto de la semana, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) desarrollará paneles, talleres y espacios de debate vinculados a la memoria, los derechos humanos y la democracia, profundizando la reflexión colectiva en torno a este nuevo aniversario.

En este 50° aniversario del golpe militar, Santa Fe se suma a las conmemoraciones en todo el país con una agenda que reafirma el compromiso con la memoria colectiva, la verdad y la justicia, pilares fundamentales para sostener la vida democrática frente a cualquier intento de olvido.

• LEER MÁS: A 50 años del Golpe de Estado, lo que dejó la dictadura en Santa Fe y lo que aún falta esclarecer

Santa Fe Día de la Memoria agenda
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