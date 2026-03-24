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Santa Fe: clima ideal en el feriado y suben las temperaturas hacia el fin de semana

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

24 de marzo 2026 · 08:11hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de martes feriado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y fresca, con una temperatura a las 8 de la mañana de 14.2° y se espera que la máxima alcance los 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables a relativamente estables yse prevé una jornada con cielo despejado o con leve nubosidad por momentos y vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/noreste.

En tanto el miércoles se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables a relativamente estables con una temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 13º y máxima 26º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Por último, jueves con cielo despejado o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 14º y ascenso de las máximas, 29º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe feriado Temperaturas
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