Santa Fe: clima ideal en el feriado y suben las temperaturas hacia el fin de semana El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 24 de marzo 2026 · 08:11hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de martes feriado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y fresca, con una temperatura a las 8 de la mañana de 14.2° y se espera que la máxima alcance los 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables a relativamente estables yse prevé una jornada con cielo despejado o con leve nubosidad por momentos y vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/noreste.

En tanto el miércoles se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables a relativamente estables con una temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 13º y máxima 26º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Por último, jueves con cielo despejado o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 14º y ascenso de las máximas, 29º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste por momentos. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe