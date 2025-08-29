Uno Santa Fe | Información General | Audios

Nuevos audios de Spagnuolo: en esta oportunidad apuntó a Karina Milei y Lule Menem

Se conocieron otras grabaciones que corresponderían al extitular del Andis.

29 de agosto 2025 · 07:46hs
Karina Milei

gentileza

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei

Mientras la polémica por las supuestas coimas en Discapacidad sigue sumando nuevos capítulos en la Justicia, en las últimas horas se conocieron otros audios que corresponderían al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo.

En ellos, la supuesta voz de Spagnuolo se refiere a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, a su asesor, Eduardo “Lule” Menem, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. Lule también. Si lo ves, es negro y desagradable”, asegura supuestamente Spagnuolo, según publicó el periodista Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval.

Y agrega: “Lule generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer. Sandra (Pettovello) lo tiene montado en un huevo y Javier (Milei) ya lo sabe".

Por último, habló del Presidente y dejó entrever que “se desentiende” de sus tareas.

“Yo estuve el domingo con Javier. Entre la ópera y que comemos después… No le suena el teléfono. Es el Presidente. No delega, se desentiende. Estás tres horas con él y no le suena el teléfono. El mío no para de sonar”, señala en la grabación.

• LEER MÁS: Milei calificó el escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad como "una opereta y una nueva mentira"

Audios Diego Spagnuolo Karina Milei Andis
