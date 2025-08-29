A un mes de la partida de la Locomotora Oliveras: "Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca"

Alejandro, su hijo mayor, le dedicó unas tiernas palabras, en las que destacó sus enseñanzas y su modo de ver la vida. Además confirmó que no se cerrarán sus redes sociales

Este miércoles se cumplió un mes del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras , multicampeona mundial de boxeo femenino y una de las figuras más queridas del deporte argentino. Su partida, ocurrida el pasado 28 de julio a los 47 años, todavía genera conmoción en el ambiente deportivo y en sus seguidores.

En esa fecha tan especial, Alejandro, el hijo mayor de la exboxeadora, compartió un sentido mensaje en Instagram en el que recordó las enseñanzas que recibió de su madre: “Hoy ya hace un mes de tu partida. Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca y a todos nos hacés falta. Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto. Y siempre va a ser así”, expresó junto a una foto en la que aparece con Locomotora y su hermano Alexis.

Además, enumeró los valores que aprendió de ella: “Voy a seguir sus pasos: el no darme por vencido; el vivir libre y limpio; compartir mi saber; ayudar al que lo necesite; cuidar el cuerpo, el alma y la familia; respetar a la naturaleza y el trabajo, que es sagrado. Es lo que ella hacía y lo que hacemos en esta familia chiquita pero poderosa. Te quiero mucho, ma”.

El recuerdo de su hermano Jesús

Por su parte, Jesús Oliveras, hermano de la seis veces campeona del mundo, también la homenajeó en redes sociales con una serie de fotos y una de las frases motivacionales que Alejandra solía repetir: “Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía”.

“Hoy se cumple un mes de tu ausencia física, pero yo te siento más viva que nunca, en tus fans, en tus frases, en tus videos y en todas las personas que te tienen en el corazón. Dejaste huellas para siempre, hermana. Te amo”, agregó. El posteo fue acompañado por la canción “No es mi despedida” de Gilda, un clásico de los homenajes.

El mensaje de Vicente Viloni

El exparticipante de 100% Lucha, Vicente Viloni, quien mantenía una gran amistad con la boxeadora, también dedicó unas palabras: “Se te extraña mucho. En todos lados se extraña esa arenga, esos entrenamientos. Allá en el cielo estás entrenando a todos los ángeles y los estás dejando impecables. Ya un mes… En algún momento nos encontraremos. Un abrazo para toda la familia. Mi pésame. Ella en ningún momento se iba a bajar, así que vamos, con todo, arriba que la vida continúa”.

La partida de una referente

Alejandra “Locomotora” Oliveras murió el 28 de julio de 2024 a los 47 años, como consecuencia de un shock seguido de un tromboembolismo pulmonar masivo, tras haber sufrido días antes un ACV isquémico.

Más allá de sus logros deportivos como campeona mundial de boxeo, Oliveras se convirtió en los últimos años en una figura motivacional gracias a sus videos en redes sociales, donde alentaba a mantener una vida activa y con hábitos saludables.

