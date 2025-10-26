Elecciones 2025: a cuánto está el "dólar cripto", el único que opera el domingo El dólar que se puede comprar el fin de semana registra caídas. Las principales stablecoins, como USDT y DAI, bajan más de 1% antes de los resultados. 26 de octubre 2025 · 18:55hs

En plena jornada electoral y a la espera de los resultados de esta noche, el único mercado cambiario que opera el fin de semana, el "dólar cripto", registra una marcada tendencia a la baja.

Las principales stablecoins (criptomonedas atadas al valor del dólar) reflejan la cautela del domingo con caídas en sus cotizaciones. Este mercado, que opera las 24 horas, es el único termómetro disponible antes de la apertura de los mercados formales del lunes.

Pasadas las 16.30, las cotizaciones presentaban las siguientes variaciones en las últimas 24 horas: USD Coin (USDC): Bajaba un 1.18%, cotizando a $1.566,76 para la venta.

Tether (USDT): Caía un 0.51%, ubicándose en $1.573,64.

Caía un 0.51%, ubicándose en $1.573,64. Dai (DAI): Retrocedía un 0.50%, con un precio de $1.578,05. Otras stablecoins como USDL y PYUSD también registraban caídas del 1.18%.