Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 26 de octubre

26 de octubre 2025 · 08:37hs
Horóscopo del domingo 26 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Hoy podrías dedicar el día a tus relaciones sentimentales, ya que habrá energía tanto sexual como romántica para este fin. También es un día activado para las reuniones grupales donde podrías hacer nuevas amistades, e incluso encontrar el amor si estás soltero.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Tendrás una tendencia a idealizar las relaciones amorosas y a hacer "castillos en el aire" en este ámbito. Es importante intentar ver la realidad y no confiar ciegamente en los demás. La clave es la moderación y ser racional.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

Podrían surgir a la superficie vibraciones y sentimientos relacionados con los celos y el rencor, lo que podría afectar negativamente tus relaciones. Es fundamental que seas prudente y manejes estas emociones con cautela para no dañarlas.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

(No se encontró una predicción específica para este domingo, pero la semana te invita a la introspección y a la necesidad de sanar el pasado. La energía general favorece el optimismo y la comprensión de las heridas).

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La energía sensual estará muy elevada. La mejor forma de canalizarla será planeando un día dedicado al amor y al placer. Invita a tu pareja a un día maravilloso y expresa tus sentimientos con suavidad.

Virgo (23 de agosto - 23 de septiembre)

Será un día excelente para el desarrollo mental y la comunicación. Tu energía sexual estará elevada, pero deberás tener cuidado con la impulsividad en tus acciones y palabras. Disfruta de la calma del domingo.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Es un día propicio para las relaciones amorosas. Se recomienda invitar a salir a tu media naranja y crear un ambiente romántico. Si no tienes pareja, este es el momento de sacar a relucir todos tus encantos, ya que podrías tener suerte.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Deberás tener especial cuidado en no querer dominar o controlar a los demás, especialmente en tus relaciones afectivas. Esto podría dañarlas y dificultar su posterior mejora. La clave está en la calma y el respeto mutuo.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Al igual que Escorpio, el consejo principal es tratar de no querer dominar o controlar a las personas que te rodean, ya que esto podría empeorar tus relaciones. Es un día para disfrutar del descanso y del equilibrio personal.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Es un día maravilloso. Se recomienda planear un día especial invitando a tu pareja a un lugar que disfruten, expresándote con suavidad. Si estás soltero, haz lo mismo con tus amistades o con cualquier persona que te guste.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

(No se encontró una predicción específica para el domingo, pero el foco de la semana es tu capacidad de innovación y liderazgo. Mantén la calma y la organización para evitar la dispersión).

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy la energía te favorece en las actividades relacionadas con el arte, la creatividad y la expresión. En general, será un día ideal para quienes disfruten o se dediquen a este ámbito, permitiendo que tu sensibilidad fluya.

