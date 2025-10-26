Uno Santa Fe | Información General | Javier Milei

Javier Milei votó y saludó a sus seguidores sin hacer declaraciones

El presidente emitió su voto este domingo a las 11 de la mañana en la sede Almagro de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

26 de octubre 2025 · 11:39hs
Voto Javier Millei

Voto Javier Millei

El presidente Javier Milei emitió su voto este domingo a las 11 de la mañana en la sede Almagro de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En el lugar se instaló un dispositivo de seguridad con un corralito para ordenar el movimiento de personas y el ingreso al establecimiento.

Un grupo de simpatizantes y militantes se acercó para saludarlo, coreando “Presidente, presidente”. Milei respondió con saludos mientras avanzaba hacia el interior del edificio.

El mandatario esperó cerca de cinco minutos en la fila, ya que había otros votantes delante suyo. Posteriormente, realizó el trámite de manera rápida. Estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras votar, el presidente se retiró del lugar sin hacer declaraciones a la prensa.

Antes de salir, se tomó algunas fotografías con seguidores que se habían acercado a la puerta de la sede universitaria.

• LEER MÁS: Domingo electoral en Santa Fe: qué se elige y cómo es la boleta

Javier Milei voto elecciones
Gisela Scaglia: Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros

Gisela Scaglia: "Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros"

