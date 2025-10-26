Uno Santa Fe | Información General | Misiones

Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 8 muertes

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 892, en la localidad de Campo Viera. En el micro viajaban unas 50 personas

26 de octubre 2025 · 11:47hs
Un micro chocó un auto

gentileza

Un micro chocó un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 8 muertos

Al menos ocho personas murieron y casi 30 resultaron heridas como consecuencia de un micro de larga distancia que chocó, desbarrancó y cayó a un arroyo sobre la ruta nacional 14, en la provincia de Misiones.

Según se informó, el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá, provocando hasta el momento ocho muertes, seis hombres y dos mujeres, y 29 heridos de distintas consideraciones, dos de los cuales fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas.

Según confirmaron las autoridades, el siniestro tuvo lugar en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera.

Ante este escenario, donde el operativo se centra sobre el arroyo, las autoridades comunicaron que el número de fallecidos puede aumentar con el paso de las horas y que, entre las víctimas fatales, se encuentra el conductor del auto Ford Focus, además de pasajeros.

Aunque por el momento no trascendieron los motivos del accidente, se explicó que cuando el micro y el auto colisionaron había mucha niebla, lo que redujo la visibilidad.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de la Comisaría de Campo Viera, la División Seguridad Vial y Policía Científica.

"La empresa no cuenta con la lista de pasajeros, por lo que la Policía trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes", pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

La Ruta Nacional 14 permanece con un solo carril habilitado, por lo que se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución y evitar la zona si no es estrictamente necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate, asistencia y peritaje.

Misiones micro choque muertos
