Polémica en Catamarca por el manto de la Virgen del Valle: tiene a Milei bordado

La encargada del bordado en el manto de la Virgen explicó que la decisión fue consensuada con el obispo: "No tuvo un tinte político. Lo hicimos por amor"

La encargada de realizar el bordado del manto, Graciela Díaz de Carrizo, hace más de 30 años lo hace y explicó el motivo de la decisión.

“Primero no entiendo la polémica. Los mantos son totalmente teológicos, hablan de Dios y este en particular surgió en las elecciones de octubre. Tomé el voto y dije «madre vota tú» y lo puse en el sobre y volví a casa con un poco de paz. Al día siguiente vino una señora y me dijo: «le hice una promesa a la Virgen del Valle que le regalaría una imagen al señor presidente electo»", sostuvo.

Y agregó: "Todo quedó allí, pasó noviembre, llegó diciembre y yo comenté a un sacerdote esta inquietud y a su vez le avisó al señor obispo y él me contestó que sería una gran bendición que le regale la Virgen al señor Presidente y eso fue todo lo que dijo él".

A su vez, Díaz de Carrizo reveló que también recibió el consejo de otro sacerdote: "No sabía qué hacer en el vestido, me fui a la Catedral y este sacerdote me dijo bórdelo en el encuentro con el Papa, ¿sabe por qué? Porque él, cuando llegó, le dijo «lo puedo abrazar santo padre», y el Papa le dijo sí y Milei le pidió perdón".

"Fue el abrazo de la reconciliación, fue el mismo Jesucristo quien abrazó a Milei"

"Esto no tuvo un tinte político, jamás. Lo hicimos por amor, que toque el corazón, la mente, le dé sabiduría, fortaleza, luz, fidelidad al señor Presidente para que nos gobierne y nos saque adelante. ¿A dónde está lo malo?", cerró.

Pero no fue solo esa representación lo que indignó a parte de la comunidad, sino además el hecho de que el obispo Luis Urbanc, artífice de la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel la semana pasada a la provincia, la bendijo durante la misa matutina.

A su vez, también hubo cuestionamientos por parte de políticos del arco opositor a raíz de que la réplica de la virgen fue entregada al secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez, como un obsequio para el propio Milei.

"Entre indignación y profunda tristeza... Sr. obispo no mezcle política con la Virgen de todos los catamarqueños", posteó en sus redes la presidenta del PJ local y senadora nacional Lucía Corpacci, con una imagen que muestra la réplica con el bordado.

Si bien la iniciativa del bordado con la imagen del Papa y el Presidente fue de un grupo de mujeres que se dedican al bordado de los mantos, la polémica se generó por la participación del Obispado en un acto religioso que tuvo evidentes tintes políticos.

En otro de los posteos, Corpacci agregó: "Es increíble y aterrador, no solo lo que dijo del Papa; es el causante de miles de despidos, el que proclama cerrar las universidades públicas, el que recorta recursos a los niños, a los comedores, a los mayores les priva de sus remedios, el que no permite que se compren oncológicos para los que no tienen, el que hace del odio su bandera; pobre Virgen a lo que la sometieron".

Por su parte, la diputada provincial Adriana Díaz expresó: "Lo más sano para un sistema democrático es la separación de los intereses de Iglesia y Estado. Se supone que la fe mariana trasciende posicionamientos partidarios/políticos. Que el obispo Urbanc bendiga un manto confeccionado especialmente para Milei, en plena celebración oficial religiosa en la catedral, mínimo está fuera de lugar".

La diputada Cecilia Guerrero fue otra de las voces que mostró su descontento: "Parece un chiste, pero dolorosamente no lo es. Solo en el mundo Urbanc pueden suceder estas cosas: el bordado del manto de la Virgen con la figura de quien consideró al Papa como el representante maligno de la Tierra. ¡Nunca nadie se animó a tanto!", manifestó, criticando al obispo.

La explicación del obispo sobre el bordado de Milei en el manto

"La iniciativa fue de un grupo de mujeres que bordan estos mantos dedicándose horas a esta tarea, personas que donan materiales como la tela, los adornos y piedritas. La corona también fue hecha por un señor de acá, en Catamarca. Ellos han tenido la intuición, han sentido en su interior, ante las dificultades que vive nuestra patria, hacer esta imagen réplica para donársela al señor Presidente de la Nación”, argumentaron desde el Obispado de Catamarca, según citó el diario El Esquiú.

virgen Catamarca Javier Milei papa Francisco manto 1.jpg

Y continuaron: "El señor Francisco Sánchez, secretario de Culto, se la va a llevar en nombre del pueblo de Catamarca. Rezaremos para que encomendándose a ella pueda tomar las decisiones que tanta falta hacen para nuestra patria".

También informaron que el diseño e idea fue de tres sacerdotes: padre Juan Sebastián Vallejo Agostini, de Buenos Aires; padre Oscar Bourlot, de Gualeguaychu; y padre Mario Gustavo Molas, de Catamarca. La imagen réplica, por su parte, fue donada por el Comisario Santiago Limón.

El trabajo fue confeccionado y creado por Graciela de Carrizo, con la participación de las colaboradoras Estela Rodríguez, Laura Soria, Irene Pereyra y Mónica Aragón. Además del abrazo, el manto tiene escudos que representan a las provincias y varias imágenes vinculadas a la doctrina católica.

Las responsables de la confección del vestido y el manto que lució la Virgen del Valle durante la procesión dijeron: "En el vestido se bordó ese encuentro para recordar que nuestro Santo Pastor está orando por él –Milei–, un hermano y compatriota, para llevar nuestra nación a la dignidad que merece".

