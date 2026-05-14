Por qué el cielo se pone naranja: la explicación científica detrás de los amaneceres y atardeceres rojizos

Los amaneceres y atardeceres anaranjados tienen una explicación científica vinculada a la dispersión de la luz solar y las condiciones de la atmósfera

Durante siglos, un cielo naranja al amanecer o al atardecer fue interpretado como una señal de mal augurio. Antes de que la ciencia pudiera explicar el fenómeno, muchas civilizaciones atribuían esos colores intensos a la furia de los dioses o a presagios de guerra y desastre. La cultura popular todavía conserva esa idea, como en The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, cuando Legolas advierte: “El Sol se alza rojo, se ha vertido sangre esta noche”.

Con el avance de la ciencia, especialmente a partir de los descubrimientos de Isaac Newton, se entendió que los colores del cielo son producto de la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre.

¿Por qué el cielo se vuelve naranja?

La explicación está relacionada con la posición del Sol y el recorrido que hace la luz al atravesar la atmósfera. Durante el día, cuando el Sol está alto, la luz blanca se dispersa y predominan los tonos azules, ya que las ondas cortas se expanden con mayor facilidad.

clima amanecer cielo José Busiemi

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Sin embargo, durante el amanecer y el atardecer, la luz solar debe atravesar una porción mucho más grande de atmósfera. En ese trayecto, los colores azules y violetas se dispersan antes de llegar a nuestros ojos y sobreviven los tonos de onda más larga, como el amarillo, el naranja y el rojo.

Qué factores intensifican un cielo rojizo

Los especialistas explican que ciertos fenómenos pueden potenciar todavía más esos colores cálidos:

La presencia de polvo en suspensión o humo.

o humo. Episodios de calima .

. Cenizas tras una erupción volcánica .

. Días con alta estabilidad atmosférica y nubes elevadas.

En esos casos, el cielo adquiere tonalidades mucho más intensas y llamativas, especialmente durante el cierre de la jornada.

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¿Un cielo rojo puede anunciar cambios en el tiempo?

Además del impacto visual, un atardecer rojizo también puede aportar pistas sobre el estado del tiempo. Cuando el cielo presenta tonos muy rojos o anaranjados suele indicar la presencia de aerosoles y baja humedad, condiciones asociadas a jornadas estables.

En cambio, si aparecen nubes rojas intensas en niveles bajos de la atmósfera, eso puede señalar humedad en la troposfera y la posible llegada de una borrasca o un cambio de tiempo en las próximas horas.

Así, detrás de cada postal naranja del cielo se combinan ciencia, clima y un fenómeno natural que todavía hoy sigue despertando fascinación.

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