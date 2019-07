Predicciones signo por signo

Aries

La Luna en Aries, desfavorable con Venus y Mercurio, indica cierta inestabilidad anímica, quizás por diferencias familiares.

Tauro

No es momento de abordar dificultades, ya que probablemente el criterio no sea el más adecuado y no solucione la cuestión.

Géminis

Aunque son semanas propicias a la agilización de operaciones económicas, podrían fallarle recursos para un interés personal.

Cáncer

Mercurio y Venus en Cáncer, desfavorables con la Luna, indica el riesgo de posibles diferencias en el ámbito profesional.

Leo

Inclinación a un estado anímico inquieto, quizás debido a la preocupación por ciertos problemas que toman vigencia recientemente.

Virgo

Atención a los gastos debidos a un proyecto o asunto que responde a sus intereses, pues desequilibran el presupuesto doméstico.

Libra

No debe confiar en esta jornada en el apoyo de los demás para llevar adelante una operación favorable de índole profesional.

Escorpio

Es preferible que posponga conversaciones de importancia en el ámbito profesional, pues sus propuestas no sean bien aceptadas.

Sagitario

Aunque son semanas propicias a beneficios y logros económicos, pueden fallarle algunos recursos para un asunto de los hijos.

Capricornio

Atención a las posturas y opiniones de la pareja, ya que tenderán a ser mal recibidas por la familia durante esta jornada.

Acuario

Aún son días propicios a que dé impulso a contactos y operaciones laborales recientes. Pero evite hoy tratos de importancia.

Piscis

Actividades o asuntos en beneficio de hijos o seres queridos tienden a desequilibrar ahora su presupuesto. Procure administrarse.

