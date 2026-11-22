La medida alcanza a las cinco fiscalías regionales y responde a un reclamo de los productores agropecuarios. Los funcionarios serán referentes en sus jurisdicciones, sin que se creen nuevas fiscalías.

Fiscales rurales. Siete fiscales referentes fueron designados por el MPA para investigar delitos rurales en las cinco regionales de Santa Fe.

El Gobierno de Santa Fe destacó la designación de siete fiscales referentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA ) para investigar delitos rurales en las cinco regionales de la provincia. La medida, formalizada mediante una resolución del organismo, apunta a fortalecer la respuesta judicial frente a hechos delictivos que afectan a los establecimientos agropecuarios y a toda la cadena productiva.

La decisión fue valorada por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Justicia y Seguridad, que señalaron que responde a uno de los planteos realizados por los productores en las Mesas de Seguridad Rural. Estos espacios de articulación reúnen a funcionarios provinciales, fiscales, fuerzas de seguridad, gobiernos locales y entidades del sector para coordinar acciones de prevención e investigación.

Desde el Ejecutivo provincial consideraron que la designación constituye una herramienta para mejorar la respuesta ante los delitos que afectan al ámbito rural. También remarcaron la importancia de fortalecer los canales de denuncia, como el sistema 911 y las denuncias online, para optimizar la planificación operativa y la investigación criminal.

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Siete fiscales para las cinco regionales

La resolución establece la designación de referentes para cada una de las cinco fiscalías regionales del MPA. Los funcionarios seleccionados son:

Regional Nº 1: Alejandro Benítez.

Regional Nº 2: Marianela Luna.

Regional Nº 3: Mauro Menéndez.

Regional Nº 4: Juan Sebastián Marichal.

Regional Nº 5: Adrián Soria, con sede en Rafaela; Mauricio Spinosa, en San Cristóbal; y Ricardo Milton Kettler, en Tostado.

Los fiscales tendrán a su cargo el abordaje de los delitos rurales como referentes dentro de sus respectivas jurisdicciones. La medida no implica la creación de nuevas fiscalías, sino una asignación específica para fortalecer el tratamiento de estas investigaciones.

En los fundamentos de la resolución, el MPA recordó que los delitos rurales forman parte de sus objetivos de persecución penal priorizados. También destacó la participación de la Fiscalía General en la Mesa Provincial de Seguridad Rural y de los fiscales regionales en los encuentros zonales.

Un reclamo planteado por los productores

La designación responde a una demanda sostenida por las entidades agropecuarias durante las reuniones de seguridad rural. Entre los principales planteos figuraban la necesidad de mejorar los canales de denuncia, fortalecer la coordinación de las investigaciones y agilizar las respuestas ante hechos delictivos en establecimientos productivos.

Las mesas fueron retomadas en 2024 y son impulsadas por los ministerios de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini, y de Justicia y Seguridad, encabezado por Pablo Cococcioni, en el marco de la política de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro.

Desde entonces, estos ámbitos buscan articular el trabajo entre fiscales, intendentes, presidentes comunales, fuerzas de seguridad y productores. Uno de los objetivos centrales es reforzar la confianza en los mecanismos de denuncia para contar con información que permita mejorar la investigación de los delitos rurales.

Además, durante los encuentros se plantearon acciones para fortalecer los controles sanitarios, especialmente en los puntos de comercialización de alimentos.

Prevención y trabajo territorial

Las Mesas de Seguridad Rural también cuentan con la participación del Ministerio de Salud, el MPA, la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, gobiernos locales y organizaciones agropecuarias como Carsfe, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina.

En cada reunión se analizan las problemáticas particulares de las distintas regiones y se coordinan respuestas vinculadas con la prevención del abigeato, los mecanismos de denuncia, las necesidades de equipamiento y conectividad, los controles y la presencia policial en las zonas productivas.

Con la designación de los siete fiscales referentes, la Provincia suma una herramienta institucional a esa agenda de trabajo conjunto, con el objetivo de mejorar la prevención y la investigación de los delitos que afectan a quienes viven y producen en el campo santafesino.