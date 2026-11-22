La Provincia entregó materiales recreativos y pedagógicos comprados con recursos de la Aprad. El objetivo es fortalecer la continuidad educativa de niños y adolescentes que atraviesan una internación.

Educación y salud. El Hospital de Niños de Santa Fe recibió equipamiento para fortalecer la continuidad educativa de pacientes internados.

La Escuela Hospitalaria y Domiciliaria Nº 1392, que funciona en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe , recibió un conjunto de elementos lúdicos, deportivos y recreativos adquiridos con fondos provenientes de las subastas públicas de bienes decomisados al delito que realiza el Gobierno provincial.

La entrega se concretó a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), en el marco de una política que destina parte de los recursos recuperados a acciones sociales, especialmente en las áreas de educación y salud pública.

El secretario de Gestión de Registros de la Provincia, Matías Figueroa Escauriza, destacó que los materiales fueron comprados con el dinero obtenido en las subastas y remarcó la decisión de orientar esos fondos a iniciativas de impacto social.

“Estamos muy contentos de concretar estas entregas de elementos que compramos con el dinero que recuperamos del delito”, señaló el funcionario. Además, afirmó: “El gobernador Pullaro nos pide que parte de estos fondos se destine a políticas sociales y acciones concretas, especialmente en la educación y la salud pública”.

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La incorporación del equipamiento busca fortalecer las actividades educativas y recreativas de los chicos y chicas que permanecen internados, para que puedan sostener sus trayectorias escolares durante el tratamiento médico.

Qué equipamiento recibió la escuela

Los materiales entregados incluyen elementos deportivos, recursos para actividades recreativas y equipamiento para acondicionar los espacios de trabajo. En total, la escuela recibió:

15 pecheras.

9 pelotas: tres de fútbol, tres de vóley y tres de básquet.

20 conos tortuga.

10 colchonetas.

3 estufas eléctricas.

8 juegos de mesa: dos de damas, dos de ajedrez, dos de dominó y dos de memoria.

Figueroa Escauriza señaló que la entrega forma parte del trabajo articulado entre los ministerios de Salud y Educación para garantizar que niños, niñas y adolescentes no interrumpan su escolaridad por atravesar una internación.

Cómo funciona la Escuela Hospitalaria del Alassia

La Escuela Hospitalaria y Domiciliaria Nº 1392 acompaña las trayectorias educativas de estudiantes que atraviesan problemas de salud y necesitan permanecer en un hospital o recibir atención en sus hogares. La institución brinda cobertura en los niveles inicial, primario y secundario, además de contar con profesionales de educación especial.

Su equipo docente recorre los distintos servicios del Hospital Alassia y, con autorización médica, adapta los contenidos escolares a las condiciones de cada paciente. Según su estado de salud, los alumnos reciben clases personalizadas en sus habitaciones o concurren al aula de la escuela cuando pueden trasladarse.

El director provincial de Procesos Hospitalarios, Sebastián Nicolás, valoró el aporte de los materiales y el trabajo de los equipos educativos y sanitarios. “Educar es cuidar. Recibir estos recursos nos permite acompañar mejor a los chicos y fortalecer la labor de los equipos médicos y docentes”, expresó.

La institución también desarrolla actividades en el Hospital Iturraspe y en otros centros de salud de la provincia.

Por su parte, la directora provincial de Educación Domiciliaria y Hospitalaria, Mariela Safón, explicó que el trabajo pedagógico comienza desde el ingreso del estudiante y se articula con la escuela a la que asiste habitualmente.

“Desde el primer día trabajamos con los contenidos de las escuelas de origen de los chicos y las chicas, porque acompañamos su futura revinculación con la institución”, indicó. Además, recordó que el Ministerio de Educación garantiza la atención domiciliaria para quienes deben continuar el reposo en sus hogares.

Una política de recuperación de bienes

La entrega se enmarca en las acciones de la Aprad, organismo provincial encargado de administrar y disponer de bienes y derechos patrimoniales vinculados a actividades delictivas. A través de las subastas públicas, la Provincia obtiene recursos que, en parte, se destinan a iniciativas de carácter social.

De la actividad participaron los subsecretarios de la Aprad, Hernán Matich, y de Inclusión Educativa, Betina Florito; el director asociado de Atención Pediátrica del Hospital Alassia, Daniel Farina; integrantes del equipo de dirección y del Consejo de Administración del establecimiento, y docentes de la Escuela Hospitalaria Nº 1392.